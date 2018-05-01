國道警事故頻傳 內政部將強化警車防撞、警示功能

2018-05-01 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



員警於高速公路執法屢傳意外，上周一更有員警執法時，遭大貨車追撞殉職，引發立院關注。內政部研議，將採購國道執法安全設備，強化警車安全結構與警示功能，並加強員警風險情境認知與防護教育，降低員警執法風險。

內政部統計，近40年來已有逾20名員警在執勤中死亡。其中國道警察自2013年起至去年7月止，4年半間因公受傷員警告已高達105人，近日更屢傳重大意外。

立法院檢討國道警察處理道路事故時發現，因員警防護裝備有限，處理時間緊迫，國道員警還是只能靠強化車流「警示」與「區隔」因應，若執勤過程遇意外車輛衝撞，仍舊沒有足夠「防護」措施，國民黨立委賴士葆等人要求內政部提出改善對策。

經研議，內政部4月中發函立院承諾，未來將從國道警察執勤裝備、執勤規範與員警自我防護教育三方面著手，降低國道員警執勤風險。

首先是「充實國道執勤裝備」，內政部表示，未來除將持續蒐集國外先進國家最新事故處理資料，提升處理經驗；還將購置國道警察執法安全設備，強化警車防撞設計，並添購新式爆閃燈等器材，提高警車警示效果。

此外，內政部也已著手研議，要修正國道員警執勤規範，加速道路障礙排除，縮短人車停駐高速公路時間，降低意外事故發生機率。內政部舉例，未來國道上故障車停放路肩等待救援時間，就考慮從現行的2小時限制，縮短為1小時，否則就要連續處罰。

警政署分析，國道交通事故發生原因，不外未保持行車安全距離、變換車道不當、未注意車前狀況、酒駕與拋錨車未採安全措施，因國道車輛均為高速行駛，員警執勤風險又高於一般道路，未來將強化道路環境危險感知訓練，落實「以車擋人」防護觀念。

內政部表示，警察人員執勤中殉職，撫卹金基數以所任職務最高等階年功俸最高俸級計算，還比照戰地殉職人員加發撫恤金；未來會再研修人事條例施行細則，讓殉職定義更符合員警勤務特性與實務需要。

內政部指出，在相關設備與制度改善前，將要求交通部擴編事故處理小組與增設待命位置，加快事故現場警戒反映；科技執法輔助員警執勤，降低員警國道執勤風險；要求大型車裝置「車道偏離輔助警示系統」與「緊急煞車輔助系統」減緩大車碰撞衝擊。