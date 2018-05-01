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泰山消防隊共構停車場 男子墜樓無生命跡象

2018-05-01 14:06聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市泰山區明志路二段，泰山消防分隊與市立義學立體停車場共構的大樓，今天中午12時50分左右傳出墜樓事件，1名中年男子突然墜落在文程路、明志路二段交叉口，由於距離消防隊不到50公尺，路人趕緊衝過去報案。

消防隊員立刻拎起急救包趕往，但初步急救後，傷者仍已失去生命跡象，連忙由救護車就近送往輔大醫院。警方查出墜樓者是66歲尤姓男子，詳情尚在進一步釐清當中。

消防隊員立刻跑過去幫墜樓男子初步急救。 記者林昭彰／翻攝
消防隊員立刻跑過去幫墜樓男子初步急救。 記者林昭彰／翻攝
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消防隊員立刻跑過去幫墜樓男子初步急救。 記者林昭彰／翻攝
消防隊員立刻跑過去幫墜樓男子初步急救。 記者林昭彰／翻攝
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泰山消防分隊就在立體停車場一樓。 記者林昭彰／翻攝
泰山消防分隊就在立體停車場一樓。 記者林昭彰／翻攝
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救護車停車場

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