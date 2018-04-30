質疑指揮調度 殉職消防員家屬：消防員的命不值錢嗎？

2018-04-30 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市敬鵬平鎮廠大火，造成5名消防員英勇殉職，總統蔡英文、行政院長賴清德今天分別前往靈堂上香和慰問家屬，其中殉職山峰分隊隊員游博瑜弟弟今天下午面對媒體詢問，難忍悲憤質疑指出，火勢這麼驚人，整棟廠房幾乎全面燃燒，為何還要派遣消防員進入搜救？「消防員的命真的這麼不值錢嗎？」。

殉職山峰分隊隊員林伯庭小妹難過表示，看起來當時火很大，實在不懂為什麼要這樣派遣進入，她願意等候政府公權力介入調查，希望火災造成多名消防員意外殉職的真正原因能儘快公布。

游博瑜弟弟表示，上午蔡英文慰問，他也向總統詢問「為什麼火勢如此驚人、整棟廠房幾乎全面燃燒狀態，還要派遣消防員入內搜救？」，他質疑「真的是消防員救災SOP最正確的決定嗎? 」，消防局派遣清消防員搜救標準是什麼? 家屬質疑現場指揮官根本派遣錯誤導致5名消防員受困殉職。