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質疑指揮調度 殉職消防員家屬：消防員的命不值錢嗎？

2018-04-30 19:36聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市敬鵬平鎮廠大火，造成5名消防員英勇殉職，總統蔡英文、行政院長賴清德今天分別前往靈堂上香和慰問家屬，其中殉職山峰分隊隊員游博瑜弟弟今天下午面對媒體詢問，難忍悲憤質疑指出，火勢這麼驚人，整棟廠房幾乎全面燃燒，為何還要派遣消防員進入搜救？「消防員的命真的這麼不值錢嗎？」。

殉職山峰分隊隊員林伯庭小妹難過表示，看起來當時火很大，實在不懂為什麼要這樣派遣進入，她願意等候政府公權力介入調查，希望火災造成多名消防員意外殉職的真正原因能儘快公布。

游博瑜弟弟表示，上午蔡英文慰問，他也向總統詢問「為什麼火勢如此驚人、整棟廠房幾乎全面燃燒狀態，還要派遣消防員入內搜救？」，他質疑「真的是消防員救災SOP最正確的決定嗎? 」，消防局派遣清消防員搜救標準是什麼? 家屬質疑現場指揮官根本派遣錯誤導致5名消防員受困殉職。

桃園市消防局表示，當時的火勢尚未全面燃燒，為了執行搶救裡面的員工，當時一樓還沒有明顯火勢，為防範火勢，派小隊長帶隊分組進入一樓佈水線，符合救災SOP作業規定，消防員基於有火就要打、火場裡面有人就要救，只是火場瞬息萬變，該局會進一步再向家屬說明。

敬鵬大火5消防員英勇殉職，其中山峰分隊隊員游博瑜弟弟、林伯庭妹妹質疑火勢這麼驚人...
敬鵬大火5消防員英勇殉職，其中山峰分隊隊員游博瑜弟弟、林伯庭妹妹質疑火勢這麼驚人為何還要派遣消防員進入搜救? 消防員的命真的這麼不值錢嗎？。記者曾增勳／攝影
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消防員蔡英文火災

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