葉毓蘭：敬鵬廠若有不法 桃市府應替消防員代位求償

2018-04-29 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



桃園敬鵬工業發生大火，造成5名消防員及2名外籍移工罹難，面對總統蔡英文指示要從優撫卹，警大教授葉毓蘭今天悲憤指出，從優撫卹只是口惠，政府應該檢討的，是為何第一線消防員裝備不足，敬鵬廠內為何有這麼多危險物品，卻又讓移工住在廠區附近，造成大火發生時不及逃生；葉毓蘭指出，若敬鵬廠區設置不符法規，桃園市政府應該替死去的消防員，向敬鵬代位求償！

葉毓蘭今天在臉書指出，政府從來沒有給警察消防應有的合理待遇與尊嚴，誰還記得高雄氣爆殉職的6名警消？誰還記得桃園新屋大火殉職的6名弟兄？

葉毓蘭更指出，所謂從優撫卹，最多就是因公殉職，就算如此也是這些死去的弟兄該得的，那來這麼多「從優」？「從優撫䘏」只是口惠！

葉毓蘭接受記者訪問時說，政府首先要檢討的是，第一線消防員裝備不夠精良，例如這次救火，氣瓶只有30分鐘的容量；她還記得921地震發生後，美國派遣救難隊來台救援，當時每人身上都配備定位器，讓隊員救災不慎失聯時可迅速找到人，我們的消防員卻只有發出聲響及閃光的救命器。

葉毓蘭更指出，敬鵬廠內為何有這麼多危險物品，又為何會讓移工住在廠區附近，以致發生大火消防員只能硬著頭皮冒險搶救，面對敬鵬可能被發現的廠區規劃問題，政府是否事前就做好勞檢與安檢？如果敬鵬廠區設置在空曠地區，相關單位有全面把關安全，移工也許就不會被困住，消防員也不用冒著生命危險衝入火場。

葉毓蘭舉例，像台塑六輕每年投保鉅額保險，因此保險公司強烈要求台塑提高防災設備與措施，台塑自己的消防隊裝備甚至比公家的還要好，因此到目前沒有聽說六輕有消防員罹難的事件發生。

葉毓蘭說反觀敬鵬，是否替工廠及人員投保？如果設廠不符法規，等於是變相將賺錢的成本分攤到事後救災的人命付出上，桃園市政府就應該跳出來，替死去的消防員向敬鵬代位求償！