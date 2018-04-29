台中男子墜樓重傷 身分不明

2018-04-29 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市中區光復路一棟大樓今天發生墜樓意外 ，一名男子疑從6樓掉落，剛好掉在一樓市場地面 ， 民眾發現報案，警方正追查他的身分。