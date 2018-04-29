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台中男子墜樓重傷 身分不明

2018-04-29 21:16聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市中區光復路一棟大樓今天發生墜樓意外 ，一名男子疑從6樓掉落，剛好掉在一樓市場地面 ， 民眾發現報案，警方正追查他的身分。

警方表示， 這名男子今天下午在中區光復路的一棟舊大樓， 從高樓掉落到一樓中庭， 這棟大樓常有流鶯，男子墜樓時，正好有流鶯看到，男子重傷送醫急救中 ，這棟大樓沒有監視器，男子也並非住戶，警方目前追查他的身份。

台中市今天發生男子墜樓意外。記者游振昇/翻攝
台中市今天發生男子墜樓意外。記者游振昇/翻攝
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