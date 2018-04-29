桃檢傳8名敬鵬幹部訊問 將釐清平鎮大火起因

2018-04-29 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園平鎮敬鵬工業廠房昨晚發生大火，造成5名消防員、2名泰籍移工喪命，檢方今到場相驗大體，下午並傳敬鵬公司8平幹部詢問，確認內部設施、物料儲放等問題，以釐清相關權責。

由於敬鵬廠房堆放高達2400公升柴油、鹽酸，硫酸等危險化學物，導致大火一發不可收拾，最後釀成7人讓命慘劇，桃檢主任檢察官趙燕利、檢察官董諭及法醫今早到場相驗大體。

檢方表示，除了其中1名泰籍移工已被燒成嚴重碳化，得做DNA鑑定，其他5名消防員、1名移工大體均完整，身分得以辨識，但均無法確定死因，得擇期有法醫解剖。

檢方上午指揮平鎮分局前往敬鵬公司調取相關資料，下午會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、桃園市警局、消防局、經濟發展局、環境保護局、勞動局勞動檢查處、都市發展局建築管理處等單位，責諭各單位分工協助事項。

另晚間傳訊敬鵬公司黃姓廠長、黃姓經理、魏姓課長、蘇姓安全衛生管理師、陳姓物料管理員、范姓警衛，以及蔡姓、陳姓等8名公司幹部，以了解敬鵬公司工廠之內部設施、物料儲放，釐清火災原因等疑義。