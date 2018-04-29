採茶車翻車 9人送嘉基急診

2018-04-29 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義縣台18線阿里山公路38.6公里（番路鄉觸口段），今天傍晚5時許一輛載送採茶工人的貨車，不明原因翻覆，有9名女性傷者送往嘉義基督教醫院診治。