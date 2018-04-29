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北宜重機疑壓車過彎自摔 命危送醫急救中

2018-04-29 15:40聯合報 記者江孟謙╱即時報導

新北市一名43歲傅姓男子，今天上午10時許騎乘大型黃牌重機，行經北宜公路40.7公里處新店往宜蘭方向，疑似過彎時壓車不慎而滑倒，撞擊護欄後，重機卡在護欄上，整個人摔到護欄外，消防人員到場後，緊急將他送往萬芳醫院。

接獲報案到場的消防人員表示，一開始看傅男還有呼吸，沒有外傷，但對痛沒有反應，緊急送上救護車後，到院前失去生命跡象，目前院方仍在急救。

傅姓男子騎乘重機過彎時摔車。記者江孟謙／翻攝
傅姓男子騎乘重機過彎時摔車。記者江孟謙／翻攝
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傅姓男子騎乘重機過彎時摔車。記者江孟謙／翻攝
傅姓男子騎乘重機過彎時摔車。記者江孟謙／翻攝
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重機北宜公路

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