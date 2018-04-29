親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬桃園廠惡火
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

平鎮敬鵬印刷電路工廠 繼續悶燒

蔡英文要對殉職消防員從優撫卹 葉毓蘭：沒資格

「軍警消簽的是生死契約！」 吳育仁悼殉職消防員

2018-04-29 12:39聯合報 記者卜敏正╱即時報導

昨天深夜桃園平鎮工業區大火造成5名消防員不幸殉職，其中林柏庭、游博瑜是嘉義北上服務青年。甫獲國民黨提名參選嘉義縣長的吳育仁難過表示，軍警消都是從年輕時就和政府簽了「生死契約」，遇危險要服從、要衝第一線，民進黨政府年改不重信賴保護原則，叫軍警消、公務人員情何以堪。

目前在中正大學勞工系擔任教授的吳育仁表示，日前二名高速公路警察，在執勤中被疑似過勞貨車司機撞擊殉職；昨晚桃園大火又奪走多名消防員寶貴生命，警消及從事軍職服役，都是從年輕時和政府簽了契約，要保護百姓身家財產安全。

他說，當年輕人進入軍警消這個體系，無論何時何地、任務是否危險，軍警消都背負到場救人、保護民眾安全責任，這和一般勞工工作契約不同，勞工遇到危險可以離開，但軍警消人員都是從年輕時就和政府簽下「生死契約」，只能服從命令、勇往直前，如果服務30年退休，政府只用一句改革口號要拿走退休金，這叫他們情何以堪，當然會起身抗議。

吳育仁指出，這幾天這麼多年輕的警消生命罹難殉職，就可以看出現在政府對於年金改革是多麼粗暴，沒有信賴保護原則，政府雖不斷告訴民眾年金要破產了，卻又推出數百、數千億政策，這像是要破產了嗎？

他建議，政府的年金當然應該立即改，但年改應遵循不溯及既往、信賴保護原則，同時政府也要提出政策、振興台灣經濟、開源節流做好年改。

吳育仁悼念昨晚殉職消防員，認為軍警消簽的是生死契約。記者卜敏正／翻攝
吳育仁悼念昨晚殉職消防員，認為軍警消簽的是生死契約。記者卜敏正／翻攝
分享
昨晚桃園大火造成多名消防員殉職。圖片／本報資料照片
昨晚桃園大火造成多名消防員殉職。圖片／本報資料照片
分享
昨晚桃園大火造成多名消防員殉職。圖片／本報資料照片
昨晚桃園大火造成多名消防員殉職。圖片／本報資料照片
分享

相關新聞

持續更新／敬鵬桃園廠大火 5消防員殉職2急救、2移工不治

2018-04-29 07:38

蔡英文要對殉職消防員從優撫卹 葉毓蘭：沒資格

2018-04-29 11:26

帶隊消防員游曜陽 一句「收到」成最後遺言

2018-04-29 11:41

游博瑜3年前哀悼殉職消防學長 而今輪到自己發生不幸

2018-04-29 11:18

桃園工廠大火消防員5死 藍委批：年改怎麼砍得下手

2018-04-29 10:57

火流瞬間掉一樓 5消防員高溫窒息身亡

2018-04-29 10:35

「我們還要開同學會！」 打火同袍遺憾他永遠缺席　　　　

2018-04-29 10:07

平鎮小隊長李翰霖出身消防世家 不幸救災殉職

2018-04-29 09:20

打火英雄林尉熙重傷 親友集氣祈福：全家等你回來

2018-04-29 08:22

影／敬鵬廠房陷入火海 消防員：被火團團圍住

2018-04-29 12:58

平鎮敬鵬印刷電路工廠 繼續悶燒

2018-04-29 12:57

向殉職消防員上香 葉俊榮哽咽：積極救人常忘保護自己

2018-04-29 12:37

桃園工廠大火 葉俊榮將赴醫院探視傷者

2018-04-29 12:25

殉職消防員2人是嘉義人 張花冠：再多撫恤都無法安慰

2018-04-29 11:45

消防員葬身桃園火場 徐永明：警消保障應同軍人

2018-04-29 11:28

桃園大火5消防員殉職 市長鄭文燦：深表哀悼與歉意

2018-04-29 10:56

桃園工廠大火 消防員被壓機械下受困殉職

2018-04-29 10:45

桃園工廠大火12小時 悲痛中持續灌救

2018-04-29 10:15

影／新北凌晨工廠火警 民眾關心打火兄弟安全

2018-04-29 09:57

工廠大火一夜難眠 葉俊榮將趕往桃園

2018-04-29 09:56

敬鵬獲利已有壓力 桃園平鎮工廠大火恐重創

2018-04-29 09:54

桃園工廠大火消防員5死 逾11年來次高

2018-04-29 09:44

平鎮大火 府院齊表哀悼 蔡英文：殉職人員從優撫卹

2018-04-29 09:37

平鎮工廠大火 殉職小隊長游曜陽一周前才過完生日

2018-04-29 08:21

天亮了還在燒！桃園惡火7受困消防員6人救出無生命跡象

2018-04-29 05:50

影╱平鎮大火4消防員仍受困 廠內囤柴油、鹽酸悶燒難撲滅

2018-04-29 03:54

桃園工廠惡火7消防員受困救出3名 全力搜救另4名隊員中

2018-04-29 03:13

桃園大火第一位獲救消防員 醒來了

2018-04-29 02:45

敬鵬平鎮廠18年前也燒過 當年救出5員工

2018-04-29 01:37

桃園工廠大火消防隊員失蹤 各地消防隊員揪心

2018-04-29 00:40

桃園7消防員火場失聯 網友「希望不要是真的」

2018-04-29 00:20
看更多

熱門文章

持續更新／敬鵬桃園廠大火 5消防員殉職2急救、2移工不治

2018-04-29 07:38

找到啦！帥警敞開胸膛守立院 女網友：想被他壓制

2018-04-28 16:26

東海生曠課3個月 母親控訴學校「不管死活」求償學費

2018-04-28 19:25

火流瞬間掉一樓 5消防員高溫窒息身亡

2018-04-29 10:35

祖厝遭賣 婦人憂「沒家了」食不下嚥猝死

2018-04-28 19:19

台中偵查隊長酒駕拒測 台中市警局記過兩次調職

2018-04-28 15:59

天亮了還在燒！桃園惡火7受困消防員6人救出無生命跡象

2018-04-29 05:50

蔡英文要對殉職消防員從優撫卹 葉毓蘭：沒資格

2018-04-29 11:26

敬鵬平鎮廠18年前也燒過 當年救出5員工

2018-04-29 01:37

桃園大火第一位獲救消防員 醒來了

2018-04-29 02:45

打火英雄林尉熙重傷 親友集氣祈福：全家等你回來

2018-04-29 08:22

嘉義豆奶攤自行停賣疑慮商品 加強員工訓練

2018-04-28 14:46

桃園7消防員火場失聯 網友「希望不要是真的」

2018-04-29 00:20

4輪一夜全不見 後龍、通霄2地接連發生汽車輪胎竊案

2018-04-28 15:36

孫子用空拍機找失蹤爺 卻驚見「浮」在景美溪畔

2018-04-28 21:22

男欲霸王硬上弓 女稱「到旅館做」趁機逃脫

2018-04-28 15:15

平鎮小隊長李翰霖出身消防世家 不幸救災殉職

2018-04-29 09:20

影╱平鎮大火4消防員仍受困 廠內囤柴油、鹽酸悶燒難撲滅

2018-04-29 03:54

石油氣槽夾藏私菸 海巡高雄港攔抄850箱私菸

2018-04-28 18:03

桃園工廠大火消防隊員失蹤 各地消防隊員揪心

2018-04-29 00:40

豆奶攤民雄店19人染沙門氏桿菌 食安專家疑蛋汙染

2018-04-28 15:40

桃園工廠大火消防員5死 藍委批：年改怎麼砍得下手

2018-04-29 10:57

驚！小黃司機摸女客大腿 挨告才知她是「他」

2018-04-28 14:52

桃園工廠大火消防員5死 逾11年來次高

2018-04-29 09:44

敬鵬獲利已有壓力 桃園平鎮工廠大火恐重創

2018-04-29 09:54

總統蔡英文慰問2國道警員遺眷 專案認定入祠忠烈祠　　

2018-04-28 17:04

「我們還要開同學會！」 打火同袍遺憾他永遠缺席　　　　

2018-04-29 10:07

影／槍案獲表揚偵查隊長酒駕拒測 記過2次調職

2018-04-28 16:30

游博瑜3年前哀悼殉職消防學長 而今輪到自己發生不幸

2018-04-29 11:18

桃園首件！詐騙集團依組織犯罪判刑 檢：法院里程碑

2018-04-28 21:15

平鎮大火 府院齊表哀悼 蔡英文：殉職人員從優撫卹

2018-04-29 09:37

平鎮工廠大火 殉職小隊長游曜陽一周前才過完生日

2018-04-29 08:21

莽夫不爽與子視訊前妻亂入 載油狂飆200公里要同歸於盡

2018-04-29 00:08

陽光女孩染毒變老婦 毒品裝時尚 攻陷年輕人

2018-04-29 11:00

桃園工廠惡火7消防員受困救出3名 全力搜救另4名隊員中

2018-04-29 03:13

帶隊消防員游曜陽 一句「收到」成最後遺言

2018-04-29 11:41

醉女酒駕肇逃 拒絕酒測「盧」警1小時

2018-04-28 13:53

桃園大火5消防員殉職 市長鄭文燦：深表哀悼與歉意

2018-04-29 10:56

婦人遇騙 警「我們不是林志玲或金城武」喚醒

2018-04-28 19:58

男子疑殺女友後投湖 救難隊打撈到遺體

2018-04-28 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top