「軍警消簽的是生死契約！」 吳育仁悼殉職消防員

2018-04-29 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



昨天深夜桃園平鎮工業區大火造成5名消防員不幸殉職，其中林柏庭、游博瑜是嘉義北上服務青年。甫獲國民黨提名參選嘉義縣長的吳育仁難過表示，軍警消都是從年輕時就和政府簽了「生死契約」，遇危險要服從、要衝第一線，民進黨政府年改不重信賴保護原則，叫軍警消、公務人員情何以堪。

目前在中正大學勞工系擔任教授的吳育仁表示，日前二名高速公路警察，在執勤中被疑似過勞貨車司機撞擊殉職；昨晚桃園大火又奪走多名消防員寶貴生命，警消及從事軍職服役，都是從年輕時和政府簽了契約，要保護百姓身家財產安全。

他說，當年輕人進入軍警消這個體系，無論何時何地、任務是否危險，軍警消都背負到場救人、保護民眾安全責任，這和一般勞工工作契約不同，勞工遇到危險可以離開，但軍警消人員都是從年輕時就和政府簽下「生死契約」，只能服從命令、勇往直前，如果服務30年退休，政府只用一句改革口號要拿走退休金，這叫他們情何以堪，當然會起身抗議。

吳育仁指出，這幾天這麼多年輕的警消生命罹難殉職，就可以看出現在政府對於年金改革是多麼粗暴，沒有信賴保護原則，政府雖不斷告訴民眾年金要破產了，卻又推出數百、數千億政策，這像是要破產了嗎？