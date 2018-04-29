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向殉職消防員上香 葉俊榮哽咽：積極救人常忘保護自己

2018-04-29 12:37聯合報 記者曾健祐╱即時報導

內政部長葉俊榮今天約中午11點半，由桃園市長鄭文燦陪同，抵達中壢殯儀館向殉職的5名消防員上香致意，並慰問家屬，他進入時表情嚴肅哀戚，隨後受訪又忍不住哽咽。

葉俊榮表示，消防同仁身陷危險，去年10月底新竹1名才20幾歲的消防員，也在搶救火災殉職，今天看到更多消防弟兄發生同樣的事情，對所有殉職的同仁，清楚地律定為「因公殉職」，再清楚也不過了。

他說，因為是因公殉職，從桃園市政府這邊，在報到消防署一定很快往這方向從優撫卹，尊重消防弟兄尊嚴、榮耀，如果家屬也有這樣的想法，願意讓弟兄入祀忠烈祠，表彰尊近和英勇事蹟。

另一方面，看到火場和以前有共同類似，這是工業廠房常充滿各種風險因子，以這次來看，許多化學物品囤積，固然了解有申報，不管地方或中央政府也都有看到資料。

但是如果比對這次發生情形，發現消防同仁第一時間救人時，卻沒有一個概略圖可以知道哪個地方放什麼化學物品，對於化學物品存放位置這種概略圖，在進入搶救前應有個了解，這是非常重要，自己不斷在想這個問題。

他指出，國外有社區知的權利法案，就是工廠要把存放可能造成危險的物質除了申報，要把放在哪邊做出資訊接露，尤其對於消防同仁第一時間如能快速掌握分布，對於亦深防護、勤務配置有更多保護。

葉俊榮哽咽說，有相當多年輕，剛從警專畢業，自己都還去主持他們的畢業典禮，都做很多鼓勵和提醒，包括大家都有熱血，趕快去救人就好像「消防弟兄的基因」一樣，常感受到積極要救人過程常忘了保護自己。

之後要加強防禦式的保護教育，才能有更多能量救人，這次有滿好的配置，有經驗豐富小隊長去帶，卻仍發生憾事非常痛心，還有人在繼續搏鬥，當然會盡最大力量調查清楚火災原因，非常重視這次案件，讓社會了解，做該有的檢討。

內政部長葉俊榮向消防員上香。記者曾健祐/攝影
內政部長葉俊榮向消防員上香。記者曾健祐/攝影
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葉俊榮到中壢殯儀館慰問家屬。記者曾健祐/攝影
葉俊榮到中壢殯儀館慰問家屬。記者曾健祐/攝影
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內政部長葉俊榮向消防員上香。記者曾健祐/攝影
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