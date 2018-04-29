影／越南籍女子疑洗澡引氣爆重傷 鄰居不在家逃過一劫

2018-04-29 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市今早發生民宅氣爆火警，有名越南籍女子重傷，氣爆也波及隔壁鄰居民宅，還好鄰居不在家逃過一劫，鄰居說，女子疑似洗澡引起氣爆，起火原因仍由消防局調查中。

台中市消防局今天早上6點接到報案，台中市南屯區春安路有民宅火警，消防局派大批人車到場搶救，一民越南籍女子嚴重燒燙傷，送醫急救，她全身有60%以上燒燙傷。