影／台中民宅氣爆 一女子重傷送醫

2018-04-29 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市南屯區一民宅今早發生火警，疑氣爆，一名女子嚴重燒燙傷，送醫急救，火警原因由消防局火災調查中。

台中市消防局今天早上6點獲報，台中市南屯區春安路57巷有民宅火警，派出第六大隊、春社、烏日、南屯及西屯分隊，救災和救護車輛共15輛，人員共47人，由第六大隊大隊長潘德倉帶隊前往搶救。