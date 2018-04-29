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影／台中民宅氣爆 一女子重傷送醫

2018-04-29 06:58聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市南屯區一民宅今早發生火警，疑氣爆，一名女子嚴重燒燙傷，送醫急救，火警原因由消防局火災調查中。

台中市消防局今天早上6點獲報，台中市南屯區春安路57巷有民宅火警，派出第六大隊、春社、烏日、南屯及西屯分隊，救災和救護車輛共15輛，人員共47人，由第六大隊大隊長潘德倉帶隊前往搶救。

消防隊員在火場中搶救出23歲女子，意識清楚，2度燒燙傷，面積超過50%，送往大慶中山醫院急救。

台中市南屯區今天發生民宅氣爆，一人受傷。圖/台中市消防局提供
台中市南屯區今天發生民宅氣爆，一人受傷。圖/台中市消防局提供
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