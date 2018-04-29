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更新／桃園平鎮PCB廠大火 7消防員受困救出4名 2員工失聯

影╱平鎮大火4消防員仍受困 廠內囤柴油、鹽酸悶燒難撲滅

2018-04-29 03:54聯合報 記者曾健祐╱即時報導

敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，消防局動員上百人搶救。記者曾健祐/攝影
敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，消防局動員上百人搶救。記者曾健祐/攝影
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桃園平鎮敬鵬工業公司昨晚9時許發生大火傳出2名移工受困，場內囤積大量柴油、鹽酸等，大火一發不可收拾，因廠內機械倒塌，7名消防員被壓住受困，目前三人被救出其中2人命危，現在還有4名消防員受困火場內。

據了解，當時有3個分隊同時進入火場救援，但廠房受到高溫，2樓天花版崩塌，導致內部的機械直接往下砸，把正好在1樓集結的消防隊員們直接壓住。

當下外面同仁就聽到，有人用無線電呼叫支援求救，未料後來訊號就消失，確定7人失聯，消防員陸續進入1樓時，由於廠房大火還在悶燒、濃煙密佈，只能先將其中1名隊員呂宗郁救出，再陸續救出第二名林柏庭、第三名游博瑜，林意識清楚，但林、游卻失去生命跡象目前仍在搶救中。

而消防雖已經掌握剩餘4人在1樓的位置，但卻被被機械壓住，同仁必須出動重機械才有辦法排除障礙，截至目前為止仍在繼續努力搜救這4名隊員。

據指出，起火大樓的6、9樓還有鹽酸、硫酸，3樓有氫氧化合物，4樓有2400公升柴油，導致大火一發不可收拾，濃煙嗆鼻氣味四竄，直到深夜仍在不停悶燒無法完全撲滅。

桃園市消防局動員各分隊、特搜大隊了超過70人到場，有許多休假的同仁也在第一時間被召回，不停進出火場支援，桃園市長鄭文燦直到深夜人仍留在現場前進指揮所坐鎮。

大火現場。記者曾健祐/攝影
大火現場。記者曾健祐/攝影
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市長鄭文燦（右）深夜仍在場坐鎮。記者曾健祐/攝影
市長鄭文燦（右）深夜仍在場坐鎮。記者曾健祐/攝影
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敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，消防局動員上百人搶救。記者曾健祐/攝影
敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，消防局動員上百人搶救。記者曾健祐/攝影
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敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，動員大批消防人員搶救。記者曾健祐/攝影
敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，動員大批消防人員搶救。記者曾健祐/攝影
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敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房門口。記者曾健祐/攝影
敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房門口。記者曾健祐/攝影
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消防員高溫

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