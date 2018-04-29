桃園工廠大火消防隊員失蹤 各地消防隊員揪心

2018-04-29 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



桃園工廠28日晚上大火，傳出多名消防隊員搶救過程失聯，台中市消防隊員在臉書說，希望只是無線電出問題，一名消防隊員急著打電話問桃園消防同學，確認有弟兄失聯，眾人的心都揪在一起。