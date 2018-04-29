廠房全陷火海！桃園平鎮PCB廠大火 7消防員受困救出1名
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7消防員受困火場 救出一名消防員
桃園平鎮印刷電路板廠大火延燒迅速，廠房內火勢猛烈，7名消防員受困火場，現場尋獲一名消防員是平鎮分隊隊員呂宗郁，意識清醒已送醫。
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廠房內2000公升柴油 火場爆炸
原先傳出多名工人受困，消防員深入火場搶救時，疑在3樓搜救時，發生爆炸，7名消防員瞬間受困，現場傳出廠房內2000公升柴油，疑為災害擴大原因。
桃園市長鄭文燦第一時間到達現場指揮，要求消防隊救人優先。
(00:15更新)
桃園平鎮印刷電路板廠大火 7位消防員失聯
桃園市製造印刷電路板的敬鵬工業公司，位於平鎮山仔頂工業區廠房，今晚（28日）9點26分發生火災，火勢迅速延燒到5層樓建築，疑有1位員工受困。桃園市消防局派出28輛消防車、2輛救護車，76名消防員救援，目前正在全力搶救中，深夜傳出有7位消防員失聯，但還在搜尋。
失聯的7名消防員名單：平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙、呂宗郁；山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭；埔心分隊小隊長游曜陽。
位在平鎮區山仔頂工業區，工業二路敬鵬公司平鎮廠，是經營印刷電路板的股票上市公司。28日晚上9時26分桃園市消防局第四大隊獲報廠房起火，消防隊員趕抵，火勢已從1樓迅速延燒到上方樓層，消防員見5層樓水泥建物延燒迅速，一邊布水線，一邊請求其他消防分隊支援。
廠方緊急疏散作業員工避難，晚間10時許清點廠方員工，疑有一名員工失聯，研判疑受困火場內，廠房火勢延燒迅速，整個廠區冒出熊熊火光，消防局正加派人員布水線灌救中。
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