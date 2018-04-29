陽光女孩染毒變老婦 毒品裝時尚 攻陷年輕人

毒販依據不同人品味、喜好，毒品包裝也講究時尚、流行，讓年輕人更加趨之若鶩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

W Hotel女模命案讓社會見識到年輕人以新興毒品開毒趴的傷害，新北市警局統計，去年全新北市各警局查獲施用第三級、第四級毒品者，18至30歲的青壯年族群就達68.69%，將近七成；顯見接觸第三、四級毒品的年齡層有年輕化趨勢。

Ｗ飯店毒趴女模命案，被告為綽號「土豪哥」的朱家龍（黑衣者）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

案例１

紐約大學畢業、30歲的吳姓女子去年2月22日凌晨與周姓男友及另外一對情侶到新北市永和區旅館開毒品派對；出門前母親苦勸：「不要去啊，不要弄得像W Hotel女模開趴死掉」，吳女仍和男友前往。

隔天下午3時許，吳女突然倒在床上口吐白沫、全身抽搐，周姓男友叫計程車將吳女送醫，仍不治身亡，另對情侶趕緊離去。警方獲報到場，在旅館內查獲10包毒品咖啡包以及10粒搖頭丸，

案例２

中和區一棟大樓去年二月遭警方搜索，當場查獲6名男女正在開毒品派對，屋內四處可見包括金惡魔、藍惡魔、黑惡魔各種系列毒咖啡。警方調查，20歲方姓男子及18歲廖姓男子在該處租屋，常找年紀相仿友人舉辦毒品派對，還用網路通訊軟體販毒。

吸食2、3包毒咖啡包 昏迷成植物人

新興毒品以流行包裝吸引年輕人，圖為印著「信念」兩字的毒品。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「新興毒品的危害性真的很大！」高市刑警大隊偵一隊長陳冠宇說，前年偵辦一起毒品案件時，一名17歲少女因參加毒品轟趴，吸食2、3包毒咖啡包後，陷入昏迷，後來更成了植物人，他眼見少女雙親傷心、難過景象，讓他深覺新興毒品危害性。

陽光女孩吸毒 外貌走樣

林女染毒前（左）模樣清新陽光，因朋友而接觸毒品後，外貌變得蒼老（右）。 記者劉星君／翻攝 分享 facebook

高市刑警大隊偵三隊近日偵辦一起毒品案件，綽號「天天」林姓女子，染毒前是陽光女孩，因朋友而接觸毒品，近起年，每天都要吸食安非他命、毒咖啡包，人生從此變了樣。

警方發現，以前清新脫俗的陽光女孩，現今卻眼神渙散、空洞，不只外貌變蒼老，如今更無法用完整句子描述事情，只能片斷的說出「這個」、「那個」等，「說話變得很沒有邏輯性」。

包裝及型態不斷翻新 吸引年輕人

梅片包裝的第三級毒品。 記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

新北市刑大偵三隊隊長古新民指出，18至24歲施用第三、四級毒品者，不乏大學生與社會新鮮人，是施用毒品的最大宗。

主要原因是毒販為吸引年輕人施用，在包裝及型態不斷翻新，光是咖啡包種類，就有金惡魔、彩虹惡魔、小丑、麥當勞、熊本熊等各式各樣造型，還有混入梅片跟鳳梨酥包裝的，其中均混有多種毒品，成分比例各不同，包裝講究時尚，讓年輕人更加趨之若鶩。

古新民表示，不少大學生、社會新鮮人施用第三、四級毒品時，並不認為自己在用毒品，在時髦、很酷的毒品包裝下，他們認為僅是軟性用藥，是要讓自己玩樂時能更「嗨」，只是一種興奮劑，甚至是一種「流行」。

18歲以下染毒 多受同儕引誘

熊本熊、星巴克包裝的毒咖啡包。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市少年隊長蔡宜學指出，18歲以下的使用者，去年共查獲89人，主要都是來自同儕引誘，絕大多數是國、高中生；經濟能力比較不足，若施用毒品，來源都是脫離校園的學長、同學，取得貨源後引誘他們施用。

古新民認為，施用這些三、四級毒品會帶來精神亢奮、迷幻、出現幻覺、身心放鬆、昏昏沉沉的效果，對身體的危害不亞於、甚至超過一、二級毒品，絕非年輕人認為沒有什麼，只是「助興品」。

行政罰款 不繳可查封財產

焚化廠人員將毒品以抓鉤投入焚化爐銷毀。 記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

目前查獲施用第三、四級毒品者，統一由市警局裁罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並要接受4小時以上、8小時以下的毒品危害講習。

古新民說，有些人抱著「不繳也不會怎麼樣」的僥倖心態，長期積欠罰鍰，繼續吸食，警方會與行政執行署強化強制執行措施，如查封動產、不動產、甚至拘提、管收等，以確保毒品裁罰效果。

新北市警察局去年度查獲的K他命、亞甲基雙氧甲基卡西酮、硝甲西泮、甲基麻黃鹼等13種毒品，總計重量168公斤，總價值超過新台幣3億元，可供60萬人吸食。

新北市警察局局長胡木源表示，「打擊毒品犯罪」為當前重點治安工作，施用毒品不僅會影響健康，也會增加校園、職場意外風險，影響學生就學、上班族生產力。

胡木源指出，反毒工作是一場長期戰爭，需借助民間力量才能肅清毒害，共同打造無毒家園。