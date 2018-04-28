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祖厝遭賣 婦人憂「沒家了」食不下嚥猝死

2018-04-28 19:19聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹縣曾姓婦人疑因土地糾紛心情低落，食不下嚥、營養不良，昨天被兒子發現，獨自跪坐在衣櫃前身亡。檢警相驗指出，曾婦瘦到40公斤皮包骨，生前幾乎沒進食，研判死因為營養不良、呼吸衰竭猝死。婦人兒子向檢警指出，媽媽近一個月幾乎都吃不下東西，法醫還要再釐清。

檢警調查，曾婦（59歲）領有第一類身障手冊，早在3年前手冊逾期，婦人未再鑑定被取消手冊資格，她喪偶後育有兩子，不過長子也相繼去世。目前，曾婦與36歲次子同住，但因2人名下有財產，不符合低收入戶身分，未領取任何社會補助。財產為何還需調查。

檢警調查，依現場狀況研判，曾婦前早在房間準備起床時，不慎跌落床下，因體力不支，無法起身求救，最後跪坐在衣櫃牆邊呼吸衰竭而亡。為何曾婦會呼吸衰竭致死，檢警指出，可能是長期食慾不振、營養不良導致身體虛弱，已排除外力介入。

在曾婦家，屋外掛上白布條寫著「抗議幕後無良黑心仲介」、「冤莫白血債血還」、「走投無路誓死抗議」。徐姓兒子表示，從小與父親、母親、哥哥同住古厝，長達十餘年，最近卻有不明人士上門「要我們搬家」，母親擔憂無家可歸，吃不下、心情也很低落。

徐姓兒子指出，最近有兩名陌生男子自稱為祖厝「主人」，要母子搬家，但他們堅持不搬，雙方有所爭執。沒想到，男子就來住家旁種農作物「壓力很大。」至於祖厝的產權、及何時被賣掉，他都不清楚。

新竹縣社會處指出，社會處將派員與寶山鄉公所共同訪視，查看徐家是否有需要介入幫忙之處，目前已協助向相關單位申請急難救助金，土地糾紛等問題，將由鄉公所協助。新竹縣政府為讓縣民在遭受意外死亡時，減輕其家庭經濟負擔，為縣民辦理投保團體意外傷害保險，由於曾婦為意外猝死，兒子將可獲30萬元的保險理賠金，暫時紓困。

曾婦昨天早上被兒子發現跪坐在衣櫃旁牆邊。翻攝畫面。記者郭宣彣／翻攝
曾婦昨天早上被兒子發現跪坐在衣櫃旁牆邊。翻攝畫面。記者郭宣彣／翻攝
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曾婦控訴祖厝遭親友變賣，在家附近掛上白布條抗議。記者郭宣彣／攝影
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曾婦在門口掛上抗議白布條，控訴祖厝遭親友變賣。記者郭宣彣／攝影
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曾婦控訴祖厝遭親友變賣，在家附近掛上白布條抗議。記者郭宣彣／攝影
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婦人家中堆置不少雜物。記者郭宣彣／翻攝
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保險低收入戶身障

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