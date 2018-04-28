祖厝遭賣 婦人憂「沒家了」食不下嚥猝死

2018-04-28 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣曾姓婦人疑因土地糾紛心情低落，食不下嚥、營養不良，昨天被兒子發現，獨自跪坐在衣櫃前身亡。檢警相驗指出，曾婦瘦到40公斤皮包骨，生前幾乎沒進食，研判死因為營養不良、呼吸衰竭猝死。婦人兒子向檢警指出，媽媽近一個月幾乎都吃不下東西，法醫還要再釐清。

檢警調查，曾婦（59歲）領有第一類身障手冊，早在3年前手冊逾期，婦人未再鑑定被取消手冊資格，她喪偶後育有兩子，不過長子也相繼去世。目前，曾婦與36歲次子同住，但因2人名下有財產，不符合低收入戶身分，未領取任何社會補助。財產為何還需調查。

檢警調查，依現場狀況研判，曾婦前早在房間準備起床時，不慎跌落床下，因體力不支，無法起身求救，最後跪坐在衣櫃牆邊呼吸衰竭而亡。為何曾婦會呼吸衰竭致死，檢警指出，可能是長期食慾不振、營養不良導致身體虛弱，已排除外力介入。

在曾婦家，屋外掛上白布條寫著「抗議幕後無良黑心仲介」、「冤莫白血債血還」、「走投無路誓死抗議」。徐姓兒子表示，從小與父親、母親、哥哥同住古厝，長達十餘年，最近卻有不明人士上門「要我們搬家」，母親擔憂無家可歸，吃不下、心情也很低落。

徐姓兒子指出，最近有兩名陌生男子自稱為祖厝「主人」，要母子搬家，但他們堅持不搬，雙方有所爭執。沒想到，男子就來住家旁種農作物「壓力很大。」至於祖厝的產權、及何時被賣掉，他都不清楚。