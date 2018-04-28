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男子疑殺女友後投湖 救難隊打撈到遺體

2018-04-28 17:47聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

日前苗栗縣客運司機張姓男子疑似因與女友起口角，持刀殺死印尼籍陳姓女友，隨後駕車往新竹縣方向行駛，並對家人表示要輕生，警方在省道台3線89公里處獅頭坪橋找到他的車，卻沒有發現張男的蹤跡。今天下午四點二十分，苗栗救難隊在先前警方研判張男跳水處尋獲遺體，張男身上穿著與事發當天一樣，目前等待家屬前來確認。

苗栗救難隊在警方研判張男跳水處尋獲遺體。記者陳斯穎／翻攝
苗栗救難隊在警方研判張男跳水處尋獲遺體。記者陳斯穎／翻攝
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苗栗救難隊在獅頭坪橋旁進行打撈作業。記者陳斯穎／翻攝
苗栗救難隊在獅頭坪橋旁進行打撈作業。記者陳斯穎／翻攝
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