豆奶攤民雄店19人染沙門氏桿菌 食安專家疑蛋汙染

2018-04-28 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



中正大學林姓研究生21日與同學到嘉義縣民雄鄉豆奶攤吃宵夜，一直喊肚子痛曾嘔吐，未就醫24日暴斃，檢方昨天解剖採樣送驗；嘉義1家5口也在同日到這家豆奶攤用餐，5人不舒服到嘉基治療，院方驗出遭沙門氏桿菌感染，另有大林慈濟4人就醫，至今共19人就醫，其中有名患者糞便檢體衛生局送驗，今天也驗出沙門氏桿菌。

衛生局調查，患者吃法國吐司、蛋餅、豆漿、紅茶等食物和飲料，為此，擔任全國家長團體聯盟校園食品安全小組執行長及全國家長會食安主委的孫文昌，懷疑蛋遭汙染，因蛋殼上雞糞會含沙門氏桿菌。

通常非洗選蛋及液態蛋易感染出問題，早餐店為省成本，大多用非洗選蛋或液態蛋，盒裝蛋用漂白水洗消毒殺菌，農委會推動一次性包裝蛋就是為食安，卻未落實執行，曾引起國人關注的蛋雞場含芬普林藥，也是有關蛋食安問題；他表示，沙門氏桿菌毒性強，感染要施打第一線抗生素治療。

縣衛生局代理局長蔡淑真說，到嘉基就診15人，其中5人住院觀察，大林慈濟4人就醫，只中1人住院，到目前為止共19人就醫，其中有名患者糞便檢體送驗，今天也驗出沙門氏桿菌。

縣衛生局23日上午接獲市衛生局通報，5名民眾21日上午8點在豆奶攤民雄店買法國吐司，蛋餅，豆漿，紅茶等食物回家食用，發生腹瀉、腹痛、發燒等症狀，衛生局採患者糞便檢體，上午11點派員稽查針對衛生設施管理缺失，當場開限期改善單，要求26日前改善完成。