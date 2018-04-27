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議員爆救護車AED貼片重複用？高市消局長：存量很多啊

2018-04-27 12:52聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議員陳美雅今天上午在高雄市議會總質詢時表示，接到消防隊員爆料，高市消防車配備的救護耗材不足，AED貼片不得不重複使用，救護針頭要請醫院支援，連消毒車輛的消毒水也不夠。高市消防局長陳虹龍完全否認，並強調耗材都很充分，庫存也很多。

陳美雅說，消防車救護耗材不足的情形，普遍存在各消防分隊，有消防人員向她爆料，也提供重複使用的兩片AED（自動體外心臟去顫器）貼片。

她表示，高雄市消防局年採購救護針頭100支，分配到各個分隊，一分隊分配到2支，爆料的人說，當救護人員告知針頭不足時，消防局相關人員要他們向醫院「拗」。

陳美雅說，消防局提供給她的數據，101年到106年的救護人次逐年增加，急診送醫的人次每年都逾10萬；103年和104年消防局採購AED貼片的數量為「0」，是捐贈救護車的善心人士隨車捐贈，105年採購了1250片，106年800片，107年350片，這些數量和救護人次有所差距；今年採購的不同號碼靜脈留置針，最多購200支，血糖試紙400盒，這樣的數量分配到各分隊，怎麼夠用？

陳虹龍說，高雄市消防局的救護耗材都很充足，沒有不夠和重複使用的情形，也沒有任何分隊反映AED貼片不足，消防局的AED貼片還有庫存，怎麼會不夠？

「存量很多啊！不夠就馬上買，還有救護車捐贈者會送。」陳虹龍表示，許多救護車是民間善心人士捐贈，善心人士會併送耗材，並問耗材夠不夠、如果不夠會再捐，高市府也有編預算；所以，高市救護耗材從來沒有缺過，救護品質還是全國數一數二的。

他表示，留置針頭都有庫存，那是特殊狀況才會用到，消防局現在還有1000支，只要隨車救護人員說不足，就會發，到目前從來沒有聽到基層說不足，也不會重複使用。

「中央每年都會來評估我們的救護品質，我們一向都是在前面的。」至於消毒水，陳虹龍說就是漂白水稀釋，便宜得不得了，怎麼會不夠？如果是比較特殊的傳染病毒，就請衛生局協助消毒。

至於陳美雅提供的照片從那裡來的，陳虹龍表示不知道。

高市議員陳美雅拿出消防救護人員提供、看起來疑為重複使用的AED貼片抨高市救護品質...
高市議員陳美雅拿出消防救護人員提供、看起來疑為重複使用的AED貼片抨高市救護品質。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市消防局長陳虹龍強調，高市救護車救護耗材充足，沒有不足或重複使用的情形。記者...
高雄市消防局長陳虹龍強調，高市救護車救護耗材充足，沒有不足或重複使用的情形。記者楊濡嘉／攝影
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高市議員陳美雅接到救護人員爆料，高市救護車上部分重要的救護耗材不足，AED貼片被...
高市議員陳美雅接到救護人員爆料，高市救護車上部分重要的救護耗材不足，AED貼片被迫重複使用。記者楊濡嘉／攝影
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