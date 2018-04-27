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女高中生疑高山症 夜宿南湖山莊27日等直升機救援

2018-04-27 01:02聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市私立海聲華德福學校23人參加校方舉辦的高中攀南湖大山會師共10天，不料，昨第3天夜宿南湖山莊，林姓女生(19歲)出現高山症狀，胸悶、心律不整，意識清楚但身體不適，校長晚上8點多向台中市消防局求助。

梨山分隊及太魯閣國家公園管理處出動6人前往救援，因山區路途遙遠，目前人員尚未抵達現場，暫時夜宿勝光派出所。

預計27日上午7點將申請直升機救援，從南湖山莊將病患後送至空勤總隊清泉崗機場送醫。

林姓女高中生疑發生高山症，目前由師生陪同在南湖山莊等救援。圖/讀者提
林姓女高中生疑發生高山症，目前由師生陪同在南湖山莊等救援。圖/讀者提
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南湖大山位置圖。圖/擷自google地圖
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清泉崗機場太魯閣國家公園直升機
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