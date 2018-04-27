女高中生疑高山症 夜宿南湖山莊27日等直升機救援

2018-04-27 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市私立海聲華德福學校23人參加校方舉辦的高中攀南湖大山會師共10天，不料，昨第3天夜宿南湖山莊，林姓女生(19歲)出現高山症狀，胸悶、心律不整，意識清楚但身體不適，校長晚上8點多向台中市消防局求助。

梨山分隊及太魯閣國家公園管理處出動6人前往救援，因山區路途遙遠，目前人員尚未抵達現場，暫時夜宿勝光派出所。