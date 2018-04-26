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彰化中山路大樓火警 一女二童嗆傷

2018-04-26 23:01聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市中山路一幢大樓今晚9點19分通報火警，從6樓冒出濃煙，造成大樓住戶相當緊張，進行緊急疏散，火勢在半小時內撲滅，不過造成1名18歲女生和2歲幼童、9個月男嬰輕微嗆傷送醫。

彰化消防局表示，這幢大樓就位於消防隊斜對面、麥當勞附近，9點多6樓冒出濃煙，濃煙並彌漫在大樓，消防隊在9點49分撲滅火勢，發現起火點是在6樓住戶廚房內，造成6樓一名18歲女生嗆傷，11樓2歲女童和9月大男嬰嗆傷均送醫觀察中，起火原因還在調查中。

彰化市中山路一幢大樓今晚9點19分通報火警，從6樓冒出濃煙，造成大樓住戶相當緊張...
彰化市中山路一幢大樓今晚9點19分通報火警，從6樓冒出濃煙，造成大樓住戶相當緊張，進行緊急疏散，火勢在半小時內撲滅，消防隊將輕微嗆傷小朋友送醫。記者林宛諭／攝影
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彰化市中山路一幢大樓今 晚9點19分通報火警，從6樓冒出濃煙，造成大樓住戶相當緊...
彰化市中山路一幢大樓今 晚9點19分通報火警，從6樓冒出濃煙，造成大樓住戶相當緊張，進行緊急疏散，火勢在半小時內撲滅，不過造成1名18歲女生和2歲幼童、9個月男嬰輕微嗆傷送醫。圖／彰化縣消防局提供
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彰化市中山路一幢大樓今晚9點19分通報火警，從6樓冒出濃煙，造成大樓住戶相當緊張...
彰化市中山路一幢大樓今晚9點19分通報火警，從6樓冒出濃煙，造成大樓住戶相當緊張，進行緊急疏散，火勢在半小時內撲滅，很多住戶和民眾都還在大樓下圍觀。 圖／彰化縣消防局提供
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