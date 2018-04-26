彰化中山路大樓火警 一女二童嗆傷

2018-04-26 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市中山路一幢大樓今晚9點19分通報火警，從6樓冒出濃煙，造成大樓住戶相當緊張，進行緊急疏散，火勢在半小時內撲滅，不過造成1名18歲女生和2歲幼童、9個月男嬰輕微嗆傷送醫。