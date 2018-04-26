新北7千名員警中7位典範 用心守護高風險家庭獲獎

2018-04-26 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市政府今天公開表揚警察局推動「高風險家庭整合型安全網」有功人員，計有三重分局長泰派出所李力行、三峽分局偵查隊劉佑宸、中和分局南勢派出所賴志彥、板橋分局沙崙派出所吳瑞鎂、板橋分局板橋派出所陳佳妤、新莊分局防治組李柏震及瑞芳分局四腳亭派出所林宏儒等7名。

市警局指出，7名員警均致力推動「用心網助，平安守護」專案及各類兒童保護工作，各有特殊優良事蹟；去年11月，三峽分局偵查佐劉佑宸接獲報案，發現有4歲女童受虐致死丟包恩主公醫院，立即展開偵查行動。

當時莊姓嫌犯留下的資料都是虛構，造成查緝困難，劉鍥而不捨，積極調閱監視器，並與社政人員聯繫，2小時內查出莊的身份，趕至他家；當時屋內散發燒炭味，通知消防隊破門，發現莊的母親在房間內因畏罪正準備燒炭自殺，劉阻止後，將莊及其母親逮捕歸案。

另外，三重分局長泰派出所警員李力行接獲民眾報案，有婦人與家人發生口角後，情緒不穩，欲跳樓輕生，幼女在旁著急哭喊：「媽媽不要跳。」李女第一時間抵達現場，安撫小女孩，再柔情勸說該婦人不要意氣用事。

當時李女在談話中得知對方是單親媽媽，帶女兒回娘家暫住，但因生活瑣事引發衝突，一時氣憤而有輕生念頭；經李女不斷規勸、希望婦人以女兒為重，應該好好與家人溝通，終於在消防員到場後，一起將婦人救下，事後將她通報高風險家庭，提供網絡協助，讓對方感激在心。