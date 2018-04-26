「外匯車殺手」詐車友上百萬 遭起訴詐欺

2018-04-26 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名通緝犯「外匯車殺手」林厚希（26歲）梳著油頭、開瑪莎拉蒂跑車，行頭十足，假裝為闊少並謊稱可代進口稀有車，收了頭期款卻人間蒸發，另又將委託他賣車的人的車開走，過戶到自己名下或典當。有七名被害車友向北檢提告，他卻堅稱沒有騙錢，仍在等驗車，台北地檢署不採信他辯詞，今依詐欺、偽造文書罪將他起訴。

檢警調查，林厚希在2014年間即犯下詐欺案件，隔年當兵入伍卻違反軍紀、逃兵，因連續犯下多起詐欺案件遭通緝，慣用手法為利用進口外匯車方式，詐騙全台車友，拿到錢後就閃人。

由於不少國外車款在台灣十分稀少，他歪腦子變動到代購上頭，先弄到一台瑪莎拉蒂代步，自稱「超跑外匯業者」去參加重機、超跑聚會，找金主有沒有興趣投資，並向車友宣稱能代購在台灣無代理商的義大利知名品牌愛快羅密歐。

檢警查出，林為了博取被害人信任，合約書、本票都簽，雙證件和手印也都會蓋。眾多車友指控，林厚希是北港朝天宮副董林金川之子，謊稱專辦汽車、重機、擋車、古董車外匯，還開公司投資超跑。」他還對買家聲稱可低價代購稀有跑車，卻收了頭期款後人間蒸發，至於他對賣家則車開走，過戶給自己或典當。

受害人遍及全台，人數高達30多人，有一名北部被害人不滿他神隱，將他約出來「談生意」。警察見機將他逮補移送北檢；他矢口否認犯案，辯稱車輛還在海關、驗車，承辦檢察官訊後諭令以5萬元交保，他卻「哭窮」說沒錢辦保，遂改以限制住居請回，但他事後開庭屢傳不到，因此遭檢方通緝。

林厚希前陣子又遭警察臨檢移送，還拿出過期的傳票誆騙檢方說會如期出庭，至今未歸案。檢察官認定他去年至今年，詐騙7名被害人共160萬元，今將他依詐欺、偽造文書罪起訴。