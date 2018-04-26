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芳苑民宅火警出動17輛消防車 救出孕婦與幼兒

2018-04-26 11:16聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

今天上午8點多，彰化縣芳苑鄉功湖路一處民宅發生火警，彰化縣消防局派出各式消防車17輛、消防人員26人前往搶救， 20分鐘控制火勢。

消防人員以雲梯進入民宅，救出一名孕婦及一名1歲半幼兒，兩人驚魂未定，送至彰濱秀傳醫院救治，幸好兩人意識清楚，僅有輕微嗆傷。

彰化縣芳苑鄉一處民宅今天上午發生火警，消防隊員搭梯救出一名孕婦和幼兒。記者凌筠婷...
彰化縣芳苑鄉一處民宅今天上午發生火警，消防隊員搭梯救出一名孕婦和幼兒。記者凌筠婷/翻攝
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彰化縣芳苑鄉一處民宅今天上午發生火警，消防隊員搭梯救出一名孕婦和幼兒。記者凌筠婷...
彰化縣芳苑鄉一處民宅今天上午發生火警，消防隊員搭梯救出一名孕婦和幼兒。記者凌筠婷/翻攝
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彰化縣芳苑鄉一處民宅今天上午發生火警，消防隊員搭梯救出一名孕婦和幼兒。記者凌筠婷...
彰化縣芳苑鄉一處民宅今天上午發生火警，消防隊員搭梯救出一名孕婦和幼兒。記者凌筠婷/翻攝
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孕婦火災
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