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「黑狗來了」真實版 男子捏造無錢葬父行騙 檢方起訴

2018-04-25 19:40聯合報 記者江良誠╱即時報導

電影「黑狗來了」的劇情，竟然真實在南投上演。

「黑狗來了」主角因為嗜賭缺錢，不惜捏造父親死亡向黑道老大騙錢；南投市楊姓男子則在臉書貼文，指父親死亡卻沒錢葬父，請求網友捐款，籌不到喪葬費他將輕生。

熱心網友匯出5000元，隔幾天還看到輕生貼文，趕緊報警救人，但救護車到楊家，發現他父母健在，南投地檢署今天依詐欺罪嫌，將楊姓男子提起公訴，並請求從重量刑，以昭公理。

中興警分局調查，楊姓男子去年9月15日在自己的臉書網頁連續貼文，告訴網友「父親9月15日過世，母親已過世15年，家中僅剩他1人，因為無經濟能力為父親辦理後事，請求網友捐錢，如果籌不到喪葬費將輕生」。

洪姓網友看到貼文信以為真，馬上和楊姓男子聯繫請他打消輕生念頭，當天下午3時並匯款5000元到楊姓男子的帳戶，楊姓男子半小時後就將5000元領出。

不過，洪姓網友隔幾天又看到楊在臉書上貼文要輕生，擔心他想不開，在9月21日晚間報警，中興警分局員警會同救護車趕到楊家救人，卻發現楊姓男子父母均健在，楊姓男子根本沒有輕生，洪姓網友才知受騙。

南投地檢署檢察官認為楊姓男子年輕力壯，不努力工作，卻捏造父母死訊，並以無錢葬父騙取他人同情，浪費社會及司法資源，依加重詐欺取財罪嫌起訴，並請求法院從重量刑。

楊姓男子因為缺錢花用，竟捏造無錢葬父的訊息詐騙熱心網友，南投地檢署今天依詐欺罪起...
楊姓男子因為缺錢花用，竟捏造無錢葬父的訊息詐騙熱心網友，南投地檢署今天依詐欺罪起訴，並請求從重量刑。圖∕本報資料照片
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