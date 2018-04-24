遭控虐狗丟河堤棄屍 少年在士林夜市被打到腦震盪

2018-04-24 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



一名施姓國中少年協助照顧何姓少年領養的小狗，未料數天後小狗死亡；何夥同3名友人要求施到士林夜市地下停車場談判，除逼施下跪道歉，還拿安全帽痛毆施，造成施額頭血腫、身體擦挫傷、腦震盪。警方獲報，將何等4人依傷害、少年事件處理法移送法辦。

施遭友人指控虐待小狗致死，事後還將屍體帶到河堤丟棄，何不滿夥同友人昨天傍晚6時許和施相約談判，一言不合圍毆施，影片被PO上網，引起關注。警方表示，昨天接獲報案到場了解，何供稱原先將小狗交給18歲廖姓友人照顧，廖再把狗帶到施家中，但數天後施發現小狗無故死亡，便將屍體帶到河堤安葬；施則表示，不知道小狗死因。

警方指出，何、廖等4人昨天在士林夜市地下停車場和施相約談判，但期間一言不合，4人便動手毆打施，一度拿起安全帽痛毆施，造成施全身多處受傷、輕微腦震盪等。警方事後調閱監視器畫面，4人坦承犯行，詢後依少年事件處理法、傷害罪嫌移送法辦。

據了解，施的家屬也上網回應，表示因兒子朋友的母親不在家，才將小狗帶來借住家中，狗年紀大身體狀況本來就不好，兒子還買罐頭餵食小狗，照顧過程大人也都在場，並沒有虐狗情形，小狗遺體也由兒子朋友帶回去，並無丟棄河堤一事，全案已循法律途徑，網友留言謾罵更是對兒子二度傷害。