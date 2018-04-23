永和牛肉麵名店瓦斯管線脫落 老闆等3人燒傷送醫

2018-04-23 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



「鳴笛聲大響，非常多台，非常緊張的樣子，應該是出事了！」新北市永和區仁愛路上的名店仁愛牛肉麵，今晚10時許因店家瓦斯管線脫落，造成3人燒傷送醫，所幸無生命危險，民眾在「我是永和人」中PO文，以為發生火警。