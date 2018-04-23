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永和牛肉麵名店瓦斯管線脫落 老闆等3人燒傷送醫

2018-04-23 23:27聯合報 記者江孟謙╱即時報導

「鳴笛聲大響，非常多台，非常緊張的樣子，應該是出事了！」新北市永和區仁愛路上的名店仁愛牛肉麵，今晚10時許因店家瓦斯管線脫落，造成3人燒傷送醫，所幸無生命危險，民眾在「我是永和人」中PO文，以為發生火警。

新北市消防局指出，晚間10時許接獲報案，一開始以為是瓦斯氣爆，到現場了解後才知，疑似店家在煮東西時瓦斯管線脫落，造成王姓老闆夫妻兩人（55歲）與兒子（24歲）全身10-20%二度灼傷，緊急送往雙和醫院，詳細原因仍待釐清。

永和知名牛肉麵店晚間10時許發生瓦斯管線脫落意外，老闆等3人送醫。記者江孟謙／翻...
永和知名牛肉麵店晚間10時許發生瓦斯管線脫落意外，老闆等3人送醫。記者江孟謙／翻攝
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永和知名牛肉麵店晚間10時許發生瓦斯管線脫落意外，老闆等3人送醫。記者江孟謙／翻...
永和知名牛肉麵店晚間10時許發生瓦斯管線脫落意外，老闆等3人送醫。記者江孟謙／翻攝
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