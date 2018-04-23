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愛犬遭人刺死 飼主報警移請檢方偵辦

2018-04-23 18:08中央社 彰化縣23日電

2名男子持長矛形狀器具，在彰化縣線西鄉疑報復性、有目標的刺殺1隻黑色家犬，黑狗心臟破裂流血致死，飼主向警方報案，彰化縣動物防疫所完成訪談紀錄後，移請檢察官偵辦。

2名男子騎機車雙載，手持長矛形狀器具，14日在線西鄉鎖定1隻黑狗攻擊，黑狗遭刺發出悽慘哀號，逃竄狂奔後倒地，飼主事後發現愛犬「歐熊」死在自家附近，調閱監視器發現2男下毒手，向警方報案，彰化縣動物防疫所今天會同警方到涉案人住處訪查未果。

彰化縣動物防疫所表示，這條黑狗非流浪狗，飼主發現愛犬遭攻擊致死向警方報案，動防所人員上午與警方到涉案人黃姓兄弟線西鄉住處訪查，但2人外出上班，將再與警方訪查、約談；2男下手原因待查，但鎖定攻擊這隻黑狗而非隨機，推測可能是報復行為。

動防所指出，根據動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，此案完成相關訪談紀錄後，將移請檢察官偵辦。

民眾在臉書分享監視器畫面並撰文指出，廖姓女子發現愛犬死在自家附近，屍體有一處穿刺傷口，深達心臟，導致心臟破裂，大量出血死亡，「家犬遭如此殘害，無家可歸流浪犬的生命更岌岌可危」，希望借助網友力量，讓更多人看到牠們遭不人道虐殺。

流浪狗
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