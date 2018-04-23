星國女為愛私奔來台 最後為錢翻臉與男友大打出手

2018-04-23 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



新加坡籍白姓女子（23歲）今年二月來台旅遊，她在台灣旅遊期間上網結識台灣戴姓男子（25歲），兩人見面後互生好感開始交往，白女更不顧家人反對，為愛離開新加坡私奔到台灣與戴男同居；想不到交往一個月，兩人就因為金錢問題與白女上網交友數度爭吵，最後更是大打出手翻臉鬧到警局！

警方指出，白女來台旅遊後與戴男結識交往，戴男曾到新加坡找女友，但女友父母卻反對這場跨國戀情；白女為愛私奔，跑到台灣住到戴男家中，但因為兩人時常爭吵，戴男家人也反對兩人在一起，最後白女在上個月住進西門町旅館，但兩人在旅館大打出手，最後被旅館人員趕出門。

警方表示，這對情侶原本不顧家人反對意見在一起，卻因為白女常上網交友，引起戴男日漸不悅，戴男又認為白女在台灣期間都是他付生活費，因此開始常起口角；戴男想要分手，白女又以自殺為要脅，最後戴男家人也受不了，反對兩人繼續談感情，白女只好先搬到旅館居住。

白女自認犧牲頗大，她說不但付了男友到新加坡拜訪的機票錢，當她父母反對戀情時，還義無反顧跑到台灣與男友交往同居，但後來她發現戴男騙她，說要到新加坡工作，但仲介的兩萬元卻拿來付交通罰款，後來吵架時，還搶走她放在皮包內的四千元，又指控男友偷拿她的戒指及毀壞筆記型電腦。

戴男則反駁，兩人交往時的大部分開銷都是他支付，女友根本沒有錢可以讓他搶！白女不斷上網和陌生男子搞曖昧，說到分手就用死要脅！戒指白女已在新加坡家中尋獲，電腦本來就是壞的！他只承認有一次吵架，將白女電腦丟棄在浴室。

兩人上個月在白女下榻旅館又再次爭吵，更因此翻臉大打出手，白女用衣袈毆打男方，兩人因此扭打一路從旅館內打到旅館外的馬路上，其他房客受不了告知旅館人員，旅館人員只好趕走兩人。