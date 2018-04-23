中山高3死車禍 「老國道」：我也在這路段險被撞死

2018-04-23 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



國道新市分隊員警取締違規，警察被撞爛兩員警身亡。記者謝進盛／攝影 分享 facebook 國道中山高南308公里台南麻豆路段，今清晨兩名新市分隊警員攔車取締違規時，遭後方大貨車追撞，兩名警員及貨車駕駛站在警車後方被撞身亡。在國道服務多年的「老國道」警官指出，他也曾在附近路段差點被追撞大貨車撞死，肇事大貨車駕駛酒測值零，應是疲勞駕駛肇禍。

死亡的國道員警一之50歲郭振雄，是新市分隊警員，認識他近30的老同事非常難過，表示「老郭」因家住附近，在台南服務已20多年，早期曾專責拍照取締違規，「閃車」經驗豐富，沒想到這次卻未能及早察覺後方高速接近的大貨車。

曾任新市分隊主管多年的「老國道」警官說，中山高台南永康到麻豆間有幾處「超高肇事」路段，常在凌晨到清晨時段發生重大車禍，除道路彎曲、視線不良等自然條件欠佳因素，主要是有些駕駛人因過度疲勞失控肇事，因為很多職業大貨車駕駛為了多跑多點收入，常會夜以繼日工作，通宵開車後清晨時段很容易因疲勞而打瞌睡，往往引發重大事故。

他說，曾經在今天發生事故路段附近處理車禍，當時他下車察看時已在後方放好警示錐，警車拖吊車都開警示燈，還是有大貨車因打瞌睡自內車側突然向右直撞上警車，那時他及時發現跳向內側分隔島閃過大貨車，當時同事在車內來不及閃，警車被撞爛，還好人雖重傷仍撿回一命。