親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

公投要核四或深澳電廠 李應元：要核四我就下台

【專題】老台北潮世代 難忘中華商場霓虹燈

竹林大火延燒 八軍團出動兵力協助民眾滅火

2018-04-22 13:11聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

最近南部天氣高溫炎熱，也容易引發山區火災，高雄旗山區六張犁紫雲堂周遭竹林疑似有民眾亂丟煙蒂引發竹林大火，延燒一整夜，剛好鄰近陸軍第八軍團營區，留守高勤官林俊龍上校見狀隨即帶領營區應變部隊計22人，以及救災車輛、工具前往協助撲滅火勢，所幸期間無人員傷亡，火勢順利獲得控制，圓滿完成救災任務。

營區周邊住戶感謝八軍團弟兄第一時間發揮敦親睦鄰精神迅速投入救援工作，給予協助與支持，也保住住家財產免受祝融，國軍弟兄還幫忙民眾整理受到火災波及的區域，並協助恢復原狀，讓附近民眾感到好貼心。

陸軍八軍團出動兵力協助民眾滅火，阻止竹林延燒。圖／八軍團提供
陸軍八軍團出動兵力協助民眾滅火，阻止竹林延燒。圖／八軍團提供
分享
陸軍八軍團出動兵力協助民眾滅火，阻止竹林延燒。圖／八軍團提供
陸軍八軍團出動兵力協助民眾滅火，阻止竹林延燒。圖／八軍團提供
分享
陸軍八軍團出動兵力協助民眾滅火，阻止竹林延燒，附近住戶十分感謝。圖／八軍團提供
陸軍八軍團出動兵力協助民眾滅火，阻止竹林延燒，附近住戶十分感謝。圖／八軍團提供
分享

相關新聞

男把女的頭壓到他下面 這個手遊廣告讓媽媽們生氣了

2018-04-22 10:10

吸膠變「鯛」民 偷魚被逮拿了就跑

2018-04-21 21:23

掛心守寡大嫂從美返台 八旬翁又找錯門只好求助警

2018-04-22 13:39

疑被舉重槓鈴壓頸窒息 27歲健身男送醫搶救

2018-04-22 13:36

68歲翁宜蘭組團遊綠島 今柴口浮潛意外溺斃

2018-04-22 13:15

上山狩獵還未看到獵物 子彈反射中同夥人

2018-04-22 12:55

失戀男「抱警」崩潰大哭 菜鳥警柔聲安慰

2018-04-22 12:13

參加同學會迷走東勢 美濃老翁：腦中空白被拉往山上

2018-04-22 11:38

開車門沒注意 害後方機車母子撞上慘摔

2018-04-22 11:37

高雄市大型車A1車禍7人死 警今起加強取締

2018-04-22 10:30

影／婦人遭詐騙已匯款二次 車手面交警當場緝獲

2018-04-22 10:12

影／驚！男童跑進快車道 車輛全煞車

2018-04-22 09:27

狐狸犬滯銷 繁殖業者狠心扔下河2死3失蹤

2018-04-22 09:08

「一夜11次…」 最忙消防隊心酸：還要管河裡

2018-04-22 09:00

情侶洗澡一氧化碳中毒身亡 去年才剛拍婚紗

2018-04-22 03:20

影／高市林園消防隊員巧思 棄材搖身變救溺浮網

2018-04-22 00:29

熱水器燃燒不完全 情侶洗澡雙亡、樓上住戶昏迷

2018-04-22 00:19

高雄瑞豐夜市前連撞車禍 疑酒駕肇事6人受傷

2018-04-22 00:18

台北市國宅一氧化碳中毒 2死2昏迷

2018-04-21 23:50

姐疑攜身障妹汽車內燒炭 遺書「罪惡帶走親妹妹」

2018-04-21 23:25

高市驚傳姐妹汽車燒炭 警消救出意識模糊

2018-04-21 21:51

老父中風失智 兒女不離不棄、輪流盡孝

2018-04-21 20:07

下水道工人稱淹大水在水管爬行求生 困水溝敲鐵板求救

2018-04-21 18:23

旗山、內門交界山火蔓延 已經燒第三天

2018-04-21 17:06

醉漢鑽入永安漁港彩虹橋下鋼樑空隙出不來 跳海脫困

2018-04-21 16:03

老翁失蹤7天 警調上千監視器竹林找到

2018-04-21 15:57

板橋下水道清淤突來大水 1人幸運獲救

2018-04-21 15:41

精障男迷途無助 暖警這麼做令人動容

2018-04-21 13:42

汐止公寓火警釀一死 警初步研判為意外

2018-04-21 13:01

汐止公寓火警撲滅 27歲男全身50%二度燒燙傷

2018-04-21 11:34

囂張！菜市場當提款機 女賊明目張膽攤販氣炸

2018-04-21 11:30

山友相約登北插天山 3人受困警消協助脫困

2018-04-21 11:10

日籍遊客手機搞丟 警叩遍20多家計程車行尋獲

2018-04-21 10:43

汐止5樓公寓火警 20歲男救出失去生命跡象

2018-04-21 10:40

糗！女駕駛護幼女撲打飛蛾 追撞路邊2轎車

2018-04-21 10:30

屏東市透天厝暗夜竄惡火 老婦人陳屍浴室

2018-04-21 08:27

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

板橋下水道清淤突來大水 1人幸運獲救

2018-04-21 15:41

花4億採購的警用新配槍「落漆」 準星磷光點易脫落

2018-04-21 20:02

「一夜11次…」 最忙消防隊心酸：還要管河裡

2018-04-22 09:00

熱水器燃燒不完全 情侶洗澡雙亡、樓上住戶昏迷

2018-04-22 00:19

高雄瑞豐夜市前連撞車禍 疑酒駕肇事6人受傷

2018-04-22 00:18

堂弟女友性感貌美 他酒後性侵坦承「我太犯賤」

2018-04-21 15:10

情侶洗澡一氧化碳中毒身亡 去年才剛拍婚紗

2018-04-22 03:20

男把女的頭壓到他下面 這個手遊廣告讓媽媽們生氣了

2018-04-22 10:10

影／驚！男童跑進快車道 車輛全煞車

2018-04-22 09:27

第2批遣回14名詐欺嫌犯13人聲押 唯一交保又是孕婦

2018-04-21 21:34

過戶元配房產讓私生女繼承 子女討公道告亡父

2018-04-22 11:42

姐疑攜身障妹汽車內燒炭 遺書「罪惡帶走親妹妹」

2018-04-21 23:25

看鄰居太辣想硬上 裸男慘被悍女痛毆

2018-04-22 12:57

抓到了！不滿腳踝受傷沒治療好 狂男竟到振興醫院縱火

2018-04-22 00:48

振興醫院縱火畫面曝光！壯男奮力丟擲「著火米酒瓶」

2018-04-21 19:50

「傳幾張裸照來看看」 他專誘國中女上床

2018-04-21 19:12

旗山、內門交界山火蔓延 已經燒第三天

2018-04-21 17:06

剛買BMW包膜不服貼 車主怒告業者賠1萬　

2018-04-21 14:14

豪宅女廁針孔偷拍 董座付錢沒事 包商反而判刑

2018-04-22 11:06

慾男「2天就要1次」 和國中女友嘿咻30次被抓包

2018-04-22 11:15

沒戴密錄器就去抓色情按摩 男警那邊被白「握」了

2018-04-22 10:11

她割腕自殘被同學發現 竟是遭狼父長期蹂躪

2018-04-21 22:06

國際洗錢評鑑不樂觀 台灣麻煩了

2018-04-22 00:54

狐狸犬滯銷 繁殖業者狠心扔下河2死3失蹤

2018-04-22 09:08

酒醉吃大虧？女子酒後控性侵 過程記不清 被告無罪

2018-04-21 17:16

波蘭遣回第二批詐欺犯 聲押13人全獲准

2018-04-22 01:28

罰款不怕就是要喝！ 第8次酒駕改判刑8個月

2018-04-21 23:57

虛增廠商家數圍標學校採購 3廠商判刑

2018-04-21 15:22

老翁失蹤7天 警調上千監視器竹林找到

2018-04-21 15:57

台北市國宅一氧化碳中毒 2死2昏迷

2018-04-21 23:50

影╱太大膽？私菸直接放漁船甲板走私海巡緝獲

2018-04-21 14:15

繳不出女兒學費 爸爸竟拿武士刀搶劫被判7年

2018-04-22 10:23

老父中風失智 兒女不離不棄、輪流盡孝

2018-04-21 20:07

男買槍「純欣賞」被刑事局打臉 法院重判還罰錢

2018-04-21 19:17

波蘭遣返二批詐欺犯 2孕婦交保、46人全收押

2018-04-22 00:56

醉漢鑽入永安漁港彩虹橋下鋼樑空隙出不來 跳海脫困

2018-04-21 16:03

振興醫院門口遭人縱火 警方循線調查中

2018-04-21 18:43

高市驚傳姐妹汽車燒炭 警消救出意識模糊

2018-04-21 21:51

振興醫院遭丟汽油彈 涉案男稱不滿院方醫療

2018-04-21 23:44

吸膠變「鯛」民 偷魚被逮拿了就跑

2018-04-21 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top