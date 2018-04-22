竹林大火延燒 八軍團出動兵力協助民眾滅火

2018-04-22 13:11 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



最近南部天氣高溫炎熱，也容易引發山區火災，高雄旗山區六張犁紫雲堂周遭竹林疑似有民眾亂丟煙蒂引發竹林大火，延燒一整夜，剛好鄰近陸軍第八軍團營區，留守高勤官林俊龍上校見狀隨即帶領營區應變部隊計22人，以及救災車輛、工具前往協助撲滅火勢，所幸期間無人員傷亡，火勢順利獲得控制，圓滿完成救災任務。