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老夫妻鶼鰈情深 失智翁深夜探病回不了家

2018-04-22 11:28中央社 花蓮縣22日電

花蓮富里鄉87歲李姓老翁的妻子生病住院就醫，老翁掛念妻子病情，深夜獨自開著自小貨車至醫院探視，回程時車輪卡在水溝受困；兒子遲遲尋無父親急忙報案，所幸警方巡邏找回。

李姓老翁與妻子鶼鰈情深，日前其妻生病，由兒子開車送至玉里慈濟醫院就醫，李翁不放心妻子的病情，於是在凌晨2時多，獨自駕駛自小貨車從富里鄉學田村家中至醫院探視妻子。

探完病後，李翁放下心中一塊大石頭，便獨自駕駛小貨車返家。但兒子返家時找不到父親，遲遲未見父親身影，心急如焚，深恐發生意外，於是趕緊向派出所報案協尋。

花蓮縣警局表示，獲報後勤務指揮中心立即通報線上巡邏人員加強協尋，玉里派出所警員於上午7時多巡邏時，在玉里榮民醫院新興園區發現一藍色自小貨車右後輪掉入邊坡水溝無法動彈，員警察看才發現李姓老翁蹲坐於路旁不知所措，身體虛弱無力。

經警方了解李姓老翁因年邁有失智狀況，又因夜間視線不佳，以致迷路繞了很久又不慎卡溝，員警帶返派出所安置提供茶水飲用後，李姓老翁精神逐漸恢復，並聯絡家屬帶回。

花蓮縣警局玉里分局長潘仕能提醒，民眾家中若有失智長者，應為其配戴預防走失手鍊，以防萬一，也建議不要讓年長者獨自駕車外出，避免發生危險。

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