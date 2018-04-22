影／驚！男童跑進快車道 車輛全煞車

2018-04-22 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



驚險一瞬間，一名男童昨天在台中市豐原區豐原大道，從慢車道跑進快車道，一路車輛多他視若無睹，駕駛急煞車，警方表示，正追查男童的家長身分，依法開罰。

網友在臉書爆料公社po影片說，昨天下午開車經豐原大道七段，正起步就看到前方車道，一名男童一路從慢車道跑到快車道，最後看到一輛車，有人下車抱走男童。