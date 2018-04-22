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影／驚！男童跑進快車道 車輛全煞車

2018-04-22 09:27聯合報 記者游振昇╱即時報導

驚險一瞬間，一名男童昨天在台中市豐原區豐原大道，從慢車道跑進快車道，一路車輛多他視若無睹，駕駛急煞車，警方表示，正追查男童的家長身分，依法開罰。

網友在臉書爆料公社po影片說，昨天下午開車經豐原大道七段，正起步就看到前方車道，一名男童一路從慢車道跑到快車道，最後看到一輛車，有人下車抱走男童。

這段影片讓網友驚呼，也罵男童的父母，豐原警分局表示，男童沒有行為能力，找到他父母，可依道路交通管理處罰條例罰鍰。

男童昨天在台中市豐原大道，從慢車道跑到快車道。圖/臉書爆料公社
男童昨天在台中市豐原大道，從慢車道跑到快車道。圖/臉書爆料公社
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