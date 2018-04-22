情侶洗澡一氧化碳中毒身亡 去年才剛拍婚紗

2018-04-22 03:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市松山區三民路一處國宅昨晚傳出一氧化碳中毒2死案件，死者是黃姓男保險業務員（36歲）和許姓同居女友（29歲），兩人交往5年多，去年才拍婚紗，準備籌辦結婚大事，還在臉書寫上「最辛苦的是美美新娘，謝謝妳我們一定幸福」，家屬得知噩耗，都難過地不敢置信。

黃是某人壽公司的保險業務主任，許則是2014年考上新北市某高中正式教師，工作都很傑出，黃的臉書上時常可見與許女約會的照片，黃四月初上傳兩人出遊的照片，還寫上「每一張厲害照片的背後，都有一個腰骨強壯的男人。」許還留言「膝蓋也要很好」，附上黃蹲著幫她拍照的畫面，感情融洽。

台北市消防局初步勘查發現，2人住在一樓三房兩廳的公寓，但陽台外的室外熱水器燃燒不完全，產生大量的一氧化碳氣體，陽台後門又關上，氣體排不出去，熱水器又鄰近浴室，當時黃許兩人正在浴室洗澡，才會雙雙中毒身亡。

消防局指出，一樓的一氧化碳氣體擴散到二樓，年約70歲的老翁和印尼外傭感到身體不適，晚間8時許，兩人趕緊報案，所幸警消人員及早入內，將他們送醫治療，但發現一氧化碳的濃度仍不斷提高，便清查整棟大樓，晚間10時許聽到流水聲，才發現一樓浴室還有兩名死者。