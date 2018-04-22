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影／高市林園消防隊員巧思 棄材搖身變救溺浮網

2018-04-22 00:29聯合報 記者劉星君╱即時報導

高雄市林園區位處高雄南端，緊鄰高屏溪出海口，海岸線綿長有漁港，分隊出動救溺器材使用率高，林園分隊長何信育突發奇想，利用廢棄漁網、塑膠硬管及消防水帶組裝，巧手做成救溺浮網，在救溺勤務中可包覆溺者，以輕鬆方式拖拉上救生艇，讓更能多人合力或搭配油壓吊臂搬運上陸，便利也減少消防員受傷。

去年11月，林園中芸漁港發生男子駕車衝入漁港，消防分隊獲報後架救生艇在漁港搜索，發現溺者後徒手將其拉上船艇，因患者昏迷無意識身體癱軟且衣物已浸溼，導致消防人員救援搬運過程困難，找不到施力點。

林園消防分隊長何信育說，之前見過類似打撈漁網，為解決以往救溺勤務碰到的困難，經審慎構思、規劃後，與隊員吳振榮及多名同仁積極在轄內尋覓廢棄材料，巧手打造出一款零花費、方便救溺使用的「救溺浮網 」。

林園分隊指出，利用漁港內閒置魚網、施工剩餘塑膠硬管及廢棄消防水帶並搭配扁帶環組裝而成，以水帶包覆塑膠管後穿過漁網固定，具有良好的排水性，避免救溺時搬運多餘的水重，且以勾環將扁帶兩兩相扣後能完整包覆溺者，救援時可確保溺者不會掉落，也能外接救助器材車吊臂，利用吊臂起降直接將溺者拉上水面。

林園分隊指出，整組網重約5公斤方便攜帶，經實際測試可承重至少100公斤，不論便利性及強度都適合使用在救溺勤務當中。

隊員吳振榮說，浮網材料都是取自林園轄內，漁網是尋覓中芸漁港港內船家，跟船家表明希望打造一款能水上救生器材，船家大方提供數10米長多餘閒置漁網，塑膠硬管也是發現轄內一處施工用地，經聯絡工程老闆，同意免費提供塑膠硬管，再加上分隊本身的廢棄水帶，成功蒐集材料後由多名同仁共同打造，從蒐集材料到打造出救溺浮網費時約一個月。

林園消防分隊呼籲民眾，汛期將至戲水務必選擇有救生員駐守的安全處所，切勿隨意到水深危險的溪流、湖泊嬉戲，讓自己曝露於危險之中。

高市消防局林園分隊利用漁港閒置魚網、施工剩餘的塑膠硬管及廢棄的消防水帶並搭配扁帶...
高市消防局林園分隊利用漁港閒置魚網、施工剩餘的塑膠硬管及廢棄的消防水帶並搭配扁帶環組裝而成，製作救溺浮網。記者劉星君／翻攝
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高市消防局林園分隊利用漁港閒置魚網、施工剩餘的塑膠硬管及廢棄的消防水帶並搭配扁帶...
高市消防局林園分隊利用漁港閒置魚網、施工剩餘的塑膠硬管及廢棄的消防水帶並搭配扁帶環組裝而成，製作救溺浮網。記者劉星君／翻攝
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高市消防局林園分隊利用漁港閒置魚網、施工剩餘的塑膠硬管及廢棄的消防水帶並搭配扁帶環組裝而成，製作救溺浮網。記者劉星君／翻攝
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高市消防局林園分隊利用漁港閒置魚網、施工剩餘的塑膠硬管及廢棄的消防水帶並搭配扁帶環組裝而成，製作救溺浮網。記者劉星君／翻攝
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高市消防局林園分隊利用漁港閒置魚網、施工剩餘的塑膠硬管及廢棄的消防水帶並搭配扁帶環組裝而成，製作救溺浮網。記者劉星君／翻攝
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患者消防員高屏溪

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