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沙國王宮外傳出30秒槍聲！ 外界憂政變

「一夜11次…」 最忙消防隊心酸：還要管河裡

2018-04-22 09:00聯合報 記者 劉星君蕭雅娟／報導

雙園分隊因轄區居民年齡高，夜間常有救護案件。 圖／小隊長王玨瑋提供
雙園分隊因轄區居民年齡高，夜間常有救護案件。 圖／小隊長王玨瑋提供
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「救護！救護！趕快出動！」值班台傳來救護廣播聲，輪值救護隊員隨即出動，夜深人靜、眾人入睡之際，全台仍有不少消防隊員不得安眠、得隨時準備出勤。

全國615個消防分隊中，台北市的雙園分隊與高雄市的鳳山分隊，救護案件量名列全台前兩大，平均每天超過廿件，夜間救護勤務動輒2、3件，有人還一晚處理過11件，「無法一夜好眠」幾乎是常態。

北雙園、南鳳山 出勤量全台前二名

救護案件位居全國第一名的雙園分隊（7718件）與位居第二名的鳳山分隊（7707件），有不少相同特性，雙園位在萬華區、鳳山分隊位在鳳山區，都是古城，新舊聚落相間；不只人口數量多，老人人口比例也不少。

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台北市萬華艋岬地區歷史悠久，居民結構複雜，老舊建築、狹小巷弄多，加上人口密度高，高齡者、在地遊民多，救護案件相對龐大。

高雄鳳山區是高市古城，人口數最多行政區域，有豐富的歷史文化，古蹟多，也是新興住宅買氣王。鳳山過去有不少眷村，眷村改建國宅後，住宅區、大樓、老舊部落，各種型態樣貌都有。

煮菜燒焦照三餐 夜間酒醉常常有

連續蟬聯兩年救護出勤冠軍的北市消防局雙園分隊，去年共有7718件案，堪稱全台最忙消防分隊，一天約有25至30件救護案件，加上救災等勤務，經常一天內就能見到消防人員工作縮影。

雙園分隊小隊長王玨瑋表示，萬華地區巷弄複雜，騎士穿梭其中，大小車禍不斷，加上行人穿越馬路很普遍。居民習慣燉煮食物，早、中、晚三餐常有「煮菜燒焦」案件。

雙園分隊因轄區常有遊民路倒街頭，消防人員經常前往救護。 圖／小隊長王玨瑋提供
雙園分隊因轄區常有遊民路倒街頭，消防人員經常前往救護。 圖／小隊長王玨瑋提供
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此外，萬華地區至今仍有不少阿公店等特種行業，夜間常有人酒醉鬧事，轄區內公園、馬路常見遊民酒醉路倒，幾乎每個小時就有1起案件，需要出動救護車將人送至醫院。

鳳山分隊分析，緊急救護案件，創傷類型占4成、非創傷占6成；創傷以老人家屋內摔傷居多；非創傷則以內科老人疾病居多，換句話說，轄區內案件老人居多數；深夜案件以酒醉、路倒，或是打架事件受傷等最常見。

從苗栗調到鳳山的黃振邦說，苗栗竹南分隊1個月救護案件平均250件，鳳山一個月700多件，鳳山救護案件多以老人為主，讓他有機會學習跟老人應對進退。

一夜跑4趟救護 「下班就想補眠」

雙園分隊的深夜隊員可說是「整晚沒睡」，幾乎瞇個半個小時就會被叫起床出勤，最常見的就是酒醉路倒，忙完歸隊後「擦擦汗躺下立刻熟睡」，但通常休息不到1小時就又被叫醒，在「熟睡、起床、熟睡、起床…」間輪迴，若在加上火警救災，真的很煎熬。

高市消防局鳳山分隊高市緊急救護量出勤案件最多者，也是全國第二高。 記者劉星君／攝...
高市消防局鳳山分隊高市緊急救護量出勤案件最多者，也是全國第二高。 記者劉星君／攝影
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鳳山分隊EMTP（高級救護技術員）黃崑峰警專畢業後在鳳山分隊至今服務7年，「半夜超有感」黃崑峰說，曾經遇過從凌晨0點-8點，值班台接獲11件緊急救護，每趟救護時間40到50分鐘，他曾一晚跑4件勤務，「下班第一件事就是補眠睡覺」。

黃崑峰說，分隊平均一天救護量20多件，最高一天也曾出現3、40件；遇到救護量尖峰時刻「幾乎不在分隊，或是在開車回分隊途中，就被線上派遣新任務」。

忘不了… 救護車上的同袍

黃崑峰說，在鳳山7年，遇過孕婦急產等許多特殊案件，但至今最難忘的是支援高雄氣爆救護，趕到現場時，救護車載送4名燒燙傷傷患，其中2人是消防同袍，內心五味雜陳。

台北市消防局雙園分隊利用時間熟悉快艇操作方式。 記者蕭雅娟／攝影
台北市消防局雙園分隊利用時間熟悉快艇操作方式。 記者蕭雅娟／攝影
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雙園分隊轄內有8座橋梁，夏天時常會有民眾從橋上跳河的救溺案件。消防員打趣地說，這些橋宛如「奈何橋」，每到夏天，「騎水上摩托車的時間比騎機車多，開快艇的時間比開汽車長」。

有時接獲民眾報案，不管是有人跳河，或是在橋上、河邊發現不明衣物、鞋子等，即使是三更半夜，也要去附近摸黑搜尋，甚至背著空氣瓶潛入水中尋找。

「有些民眾逞強不用 也有人是常客」

「需要就醫跟需要用救護車是不一樣」，黃崑峰說，有些民眾的急難狀況很需要救護車，還逞強不用，但也有人將急診當成健檢中心，跑救護時，有時看到某個地址，就知道是「常客」。

高市鳳山區曹公圳，今年2月發生疑街友酒醉上廁所溺水，消防人員到場救援情況。 圖／...
高市鳳山區曹公圳，今年2月發生疑街友酒醉上廁所溺水，消防人員到場救援情況。 圖／報系資料照。
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雙園分隊也常遇到有些無家可歸者晚間借酒裝瘋鬧事後，或醉倒路邊，出動救護車送醫，有些人甚至藉這種方式占床位睡覺，變相浪費救護資源。

基層消防員指出，因人力吃緊，資源也有限，一旦救護人力、資源被某些不懂得珍惜的民眾濫用，可能會讓真正需要者失去救護機會。

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