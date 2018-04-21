親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

老驥伏櫪、志在千里？馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

下水道工人稱淹大水在水管爬行求生 困水溝敲鐵板求救

2018-04-21 18:23聯合報 記者袁志豪╱即時報導

侯姓工人今天到下水道進行清除淤泥工程，中午工頭喊吃飯，眾人都回到地面，侯卻說有東西掉了，返回尋找；結果侯疑似遇到大水，驚慌逃生，看到水管便匍匐爬行，爬了二個多小時後，見人孔蓋鐵板便不斷敲擊，敲到路人通報警消，才將他救出，所幸並未受傷，僅是虛驚一場。

新北市消防局指出，今天上午9時許，63歲侯姓工人與工頭、另外5名工人到板橋區龍興街的下水道施工，清除淤泥，眾人都從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道；到了中午，工頭喊休息、吃便當，眾人都回到地面，侯稱有東西掉了，又返回下水道。

後來侯姓工人一去不回，眾人也覺得奇怪，工頭也有派人分頭下去尋找，均未找到人；原來當時侯疑似遇到突然湧入的大水，淹到他的鼻子，他立即逃生，逃跑中看到一個位置較高、水勢無法淹沒的水管，就爬進去並匍匐前進。

侯爬了約二個多小時，看到人孔蓋鐵板，就不斷敲打，敲到路人覺得奇怪，大喊詢問「有人嗎」，侯連忙回答，路人趕緊報警；消防局在14時31分接獲報案，到場後將人孔蓋拉起，果然看到侯躺在狹窄的水管裡，當時侯意識清請，僅因體力消耗感覺頗為虛弱，並未受傷。

侯表示他是突然遇到大水，才會困在水管理，他還有6名同伴一起在下水道施工，不知道6人下落；消防局不敢大意，緊急派員到下水道搜索，卻在距離侯獲救處約200公尺、龍興街的下水道內，找到工頭、工人等6人，眾人均平安無事。

工頭表示因侯姓工人不見了，他們正在尋找，並沒有看到大水，也沒有受困或逃生；除了侯姓男子外，其他6人均不願送醫，消防隊確認眾人沒有問題，僅將侯送往亞東醫院，隨即收隊。

侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐...
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐爬行到大觀路二段174巷102弄202號前的人孔蓋。圖／翻攝自Google map
分享
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐...
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐爬行到大觀路二段174巷102弄202號前的人孔蓋。記者袁志豪／翻攝
分享
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐...
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐爬行到大觀路二段174巷102弄202號前的人孔蓋。記者袁志豪／翻攝
分享
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐...
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐爬行到大觀路二段174巷102弄202號前的人孔蓋。記者袁志豪／翻攝
分享
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐...
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐爬行到大觀路二段174巷102弄202號前的人孔蓋。記者袁志豪／翻攝
分享
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐...
侯姓工人從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道，他稱遇到大水不斷逃生，後來在水管匍匐爬行到大觀路二段174巷102弄202號前的人孔蓋。記者袁志豪／翻攝
分享

便當

相關新聞

板橋下水道清淤突來大水 1人幸運獲救

2018-04-21 15:41

旗山、內門交界山火蔓延 已經燒第三天

2018-04-21 17:06

醉漢鑽入永安漁港彩虹橋下鋼樑空隙出不來 跳海脫困

2018-04-21 16:03

老翁失蹤7天 警調上千監視器竹林找到

2018-04-21 15:57

精障男迷途無助 暖警這麼做令人動容

2018-04-21 13:42

汐止公寓火警釀一死 警初步研判為意外

2018-04-21 13:01

汐止公寓火警撲滅 27歲男全身50%二度燒燙傷

2018-04-21 11:34

囂張！菜市場當提款機 女賊明目張膽攤販氣炸

2018-04-21 11:30

山友相約登北插天山 3人受困警消協助脫困

2018-04-21 11:10

日籍遊客手機搞丟 警叩遍20多家計程車行尋獲

2018-04-21 10:43

汐止5樓公寓火警 20歲男救出失去生命跡象

2018-04-21 10:40

糗！女駕駛護幼女撲打飛蛾 追撞路邊2轎車

2018-04-21 10:30

屏東市透天厝暗夜竄惡火 老婦人陳屍浴室

2018-04-21 08:27

衝遶境商機 表兄弟深夜車禍亡

2018-04-20 23:09

恐怖！宜蘭轉運站夜歸女 遭6狗追撲跌斷牙

2018-04-20 22:45

宜蘭轉運站停車場 惡犬群攻夜歸女子受傷跌斷牙

2018-04-20 22:06

表兄弟感情好 大甲媽回鑾擺攤賺錢後車禍同赴黃泉

2018-04-20 20:26

祖父過世60年 孫輩分產發現「多了」一個姑姑

2018-04-20 20:22

劉建國被指「愛情騙子」怒告陳裴娟 檢方不起訴

2018-04-20 19:21

每月1800萬活躍用戶 臉書成網路詐騙最大溫床

2018-04-20 18:54

2竊賊為躲警方查緝從2樓躍下 直接進醫院逃不了

2018-04-20 18:04

7個月女嬰癲癇發作 新手媽媽求警幫開道送醫

2018-04-20 16:13

10分鐘偷3輛 屏東市區發現單車墳場

2018-04-20 14:28

漂亮女警英勇奔300公尺 台北街頭追捕惡毒蟲

2018-04-20 13:43

旅途遺落萬元現金 警方半小時內尋回

2018-04-20 13:22

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

表兄弟感情好 大甲媽回鑾擺攤賺錢後車禍同赴黃泉

2018-04-20 20:26

板橋下水道清淤突來大水 1人幸運獲救

2018-04-21 15:41

全押了！波蘭遣回詐欺犯33人聲押獲准

2018-04-21 08:36

祖父過世60年 孫輩分產發現「多了」一個姑姑

2018-04-20 20:22

日本課長掏空公司逃來台 原是風塵女子的台籍妻幫洗錢

2018-04-20 20:15

34詐欺犯從波蘭遣返回台 飛機上我方無人押解

2018-04-20 20:06

罕見！34詐嫌從波蘭遣台 竟無警察押解

2018-04-21 00:06

女珠寶商迷倒科技老董 6年海削1060萬

2018-04-21 13:43

女網友LINE 8秒聲音檔 工程師傻被騙40萬

2018-04-21 00:18

影╱通車首宗！司機疑憂鬱症 國一五楊高架跳下送醫

2018-04-21 10:43

製作人俞惟中訊後無保請回 他說：高處不勝寒

2018-04-21 00:00

宜蘭轉運站停車場 惡犬群攻夜歸女子受傷跌斷牙

2018-04-20 22:06

日本經濟要犯 躲台灣奢華度日

2018-04-21 00:57

堂弟女友性感貌美 他酒後性侵坦承「我太犯賤」

2018-04-21 15:10

詐團遣台，沒人押解…政府打詐決心 有誰會信？

2018-04-21 00:57

少女遭男友性侵 沒想到男友朋友也是狼

2018-04-21 08:28

波蘭遣回34名詐欺嫌犯 苗檢聲押33人 一孕婦交保

2018-04-20 23:17

「小聲點、我媽睡隔壁」他帶小女友回家親熱6次

2018-04-21 10:38

囂張！菜市場當提款機 女賊明目張膽攤販氣炸

2018-04-21 11:30

日男掏空公司逃來台 被逮致電雙親哭訴「累了想回家」

2018-04-20 21:21

告鄰居狗狗有異味會咬人 求償竟還要「狗消失」

2018-04-21 11:11

鋼彈熱潮不退男子趁機詐財 9鋼彈迷報警判刑1年半

2018-04-20 19:38

由愛生恨！惡男性侵前女友還拍照恫嚇：讓你點閱率破萬

2018-04-20 19:36

剛買BMW包膜不服貼 車主怒告業者賠1萬　

2018-04-21 14:14

「叔叔對我亂來」 單身漢母女通吃嘗苦果

2018-04-21 12:00

影／肉粽襲警！騎士避查緝放大絕 朝警丟肉粽還是被逮

2018-04-21 12:36

劉建國被指「愛情騙子」怒告陳裴娟 檢方不起訴

2018-04-20 19:21

疑涉掏空 昇華娛樂總座謝侑利20萬交保

2018-04-21 01:18

掏空日本公司資產 台日夫妻雄檢聲押獲准

2018-04-20 20:27

老翁失蹤7天 警調上千監視器竹林找到

2018-04-21 15:57

電梯驚魂！兩女遭醉漢搥胸毆肚 嚇到奔逃報警

2018-04-21 08:30

俞惟中被控利用「仙劍俠」掏空 昇華總座送北檢

2018-04-20 21:04

屏東市透天厝暗夜竄惡火 老婦人陳屍浴室

2018-04-21 08:27

「神仙水」攻臉書 民代憂汙染學生

2018-04-20 23:12

「甘味人生」製作人 涉掏空移送北檢

2018-04-21 00:57

影╱夜店兜售小菜遇債務人 情侶涉教唆傷人

2018-04-21 11:29

「他是妳兒子」 下堂妻罹癌、仍要負擔扶養費

2018-04-20 19:39

日籍遊客手機搞丟 警叩遍20多家計程車行尋獲

2018-04-21 10:43

影╱太大膽？私菸直接放漁船甲板走私海巡緝獲

2018-04-21 14:15

安保有漏洞 越裔美籍男子爬牆闖入桃機管制區

2018-04-20 22:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top