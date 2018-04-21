下水道工人稱淹大水在水管爬行求生 困水溝敲鐵板求救

2018-04-21 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



侯姓工人今天到下水道進行清除淤泥工程，中午工頭喊吃飯，眾人都回到地面，侯卻說有東西掉了，返回尋找；結果侯疑似遇到大水，驚慌逃生，看到水管便匍匐爬行，爬了二個多小時後，見人孔蓋鐵板便不斷敲擊，敲到路人通報警消，才將他救出，所幸並未受傷，僅是虛驚一場。

新北市消防局指出，今天上午9時許，63歲侯姓工人與工頭、另外5名工人到板橋區龍興街的下水道施工，清除淤泥，眾人都從龍興街18號前的人孔蓋進入下水道；到了中午，工頭喊休息、吃便當，眾人都回到地面，侯稱有東西掉了，又返回下水道。

後來侯姓工人一去不回，眾人也覺得奇怪，工頭也有派人分頭下去尋找，均未找到人；原來當時侯疑似遇到突然湧入的大水，淹到他的鼻子，他立即逃生，逃跑中看到一個位置較高、水勢無法淹沒的水管，就爬進去並匍匐前進。

侯爬了約二個多小時，看到人孔蓋鐵板，就不斷敲打，敲到路人覺得奇怪，大喊詢問「有人嗎」，侯連忙回答，路人趕緊報警；消防局在14時31分接獲報案，到場後將人孔蓋拉起，果然看到侯躺在狹窄的水管裡，當時侯意識清請，僅因體力消耗感覺頗為虛弱，並未受傷。

侯表示他是突然遇到大水，才會困在水管理，他還有6名同伴一起在下水道施工，不知道6人下落；消防局不敢大意，緊急派員到下水道搜索，卻在距離侯獲救處約200公尺、龍興街的下水道內，找到工頭、工人等6人，眾人均平安無事。