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新北青春蝦玩不瞎玩 警陪青少年從事正當休閒

2018-04-21 14:37聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市警察局少年警察隊及新北市政府少年輔導委員會於今年3月至6月推動辦理「青春蝦玩不瞎玩」社區工作計畫，全方倡導少年從事正當休閒活動，預防犯罪情事發生，同時增進少年間彼此互動與人際溝通能力。

少輔會針對三峽區及土城區少年的群聚性、團體歸屬和高度依賴的特性，由輔導員主動出擊進入社區，與當地少年經常聚集的釣蝦店家合作辦理活動，透過輔導員走入社區，與社區少年實際接觸，期許更深入了解社區少年，發掘社區邊緣及高危險群少年，提供適切輔導工作。

少輔會指出，釣蝦為一項靜態的活動，從細心放上蝦餌到甩竿，再到等待蝦子上鉤，有技巧地拉起釣竿，獲得蝦子，過程中需不時察看浮標以及蝦餌的情況，釣蝦者不僅需要專注力，更能訓練其觀察力與培養耐心。整場活動透過輔導員陪伴少年經歷期待、等待到收穫，讓少年從中得到成就感，藉此活動肯定自己、鼓勵他人，期待參與釣蝦活動的少年們培養互助精神、增加正向人際互動經驗。

輔導員透過每個月至三峽區及土城區的據點經營，與少年建立穩定信任關係，透過釣蝦活動，了解少年之需求，發掘少年問題，從中教導少年使用福利資源，使少輔會服務擴展，讓更多少年受益。除此之外，輔導員在社區扮演正向成人角色，提供不同的價值觀與想法，讓少年跳脫自己的視野，從不同觀點看待事情，培養辨別是非的能力。

新北市警局少年隊與少輔會針對三峽區及土城區少年的群聚性、團體歸屬和高度依賴的特性...
新北市警局少年隊與少輔會針對三峽區及土城區少年的群聚性、團體歸屬和高度依賴的特性，由輔導員主動出擊，與當地少年經常聚集的釣蝦店家合作，舉辦「青春蝦玩不瞎玩」社區工作計畫，全方倡導少年從事正當休閒活動。圖／警方提供
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新北市警局少年隊與少輔會針對三峽區及土城區少年的群聚性、團體歸屬和高度依賴的特性...
新北市警局少年隊與少輔會針對三峽區及土城區少年的群聚性、團體歸屬和高度依賴的特性，由輔導員主動出擊，與當地少年經常聚集的釣蝦店家合作，舉辦「青春蝦玩不瞎玩」社區工作計畫，全方倡導少年從事正當休閒活動。圖／警方提供
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