汐止公寓火警釀一死 警初步研判為意外

2018-04-21 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



在餐飲業擔任夜班工作的陳姓男子，今天上午返回新北市汐止區的公寓家中休息，睡眠中住處發生火警，導致他逃生不及，全身約50%二度燒燙傷，送往台北內湖三軍總醫院急救前已沒有生命跡象，院方剛剛宣告不治；警方初步研判全案為意外，起火原因仍有待消防局火調科調查。

警消指出，今天上午9時53分，新北市汐止區弘道街53巷內一棟5樓建築物5樓發生火警，消防局出動2輛救護車、16輛消防車趕往救援，在10時16分控制火勢，10時22分從5樓救出27歲陳姓男子，10時31分撲滅火勢；陳被發現時躺臥房間床上，房門未關，無明顯逃生跡象，全身約50%二度燒燙傷。

警消表示，陳姓男子與父母同住該公寓5樓，事發時父母並不在屋內，陳在送往台北內湖三軍總醫院急救前已失去生命跡象，剛剛院方宣告不治；陳的父母趕回後，悲慟不已，指出兒子是從事餐飲業，擔任夜班工作，目前未婚，生活、經濟、情緒、健康各方面狀況均正常，上午正在家中休息補眠，沒想到會被惡火奪走性命。

警方訪查鄰居，表示有聽到陳在屋內呼救，研判全案應是意外，並非陳引發火勢，下午將在為家屬製作筆錄後報請檢察官相驗；消防初步研判起火點在5樓客廳，起火原因則尚待火調科人員進行調查。