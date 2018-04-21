親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

市長初選競選經費公布了！黃偉哲花了3327萬元

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

中餐丙級證照班開訓 受保護人：期能一圓開店夢

2018-04-21 11:29聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「加油！加油！加油！」更保台南分會與亞洲餐旅學校合作開辦中餐丙級證照班今天開訓，展開為期4個月即學即用型餐飲課程，計有21名學員參訓，學員說，懷著一個忐忑不安心情，期能一圓開店的夢想再出發。

台南地檢署書記官長李淑美說，更保台南分會自2010年起即與亞洲餐旅學校合作開辦即學即用型餐飲課程，讓受保護人能有創業的謀生技能，迄今開辦過中餐丙級、西式烘焙丙級證照班等課程，其中，2017年22人參訓、22人全數考取丙級證照，考取率達100%，「每一位學員拿到證照時的喜悅之情溢於言表」。

「要混就不用了！」更保協會台南分會主委蕭昆龍耳提面命說，用心、認真去學習，取得執照，一技在身，不論要找工作或要創業就有機會。目前結業後有多人在知名餐廳、熱炒店、自助餐、外燴餐飲等任職，也有多人自行開設小吃店等，證照班迄今已發展成為台南分會的特色。

亞洲餐旅學校長張敬川說，現在社群網路上不外乎旅遊打卡、吃美食，分享讓人愉快的地方，多少可看出時代的趨勢，從事餐飲業是帶給人們快樂的推手，他也期許學員都能成為散播幸福、快樂的人。在高呼「加油！加油！加油！」，中餐丙級證照班今起開訓至8月4日，每周六上課，課程結束後參加證照考試，並擇期辦理成果發表會。

更保台南分會與亞洲餐旅學校合辦中餐丙級證照班，今天開訓。記者邵心杰／攝影
更保台南分會與亞洲餐旅學校合辦中餐丙級證照班，今天開訓。記者邵心杰／攝影
分享

創業小吃

相關新聞

汐止公寓火警撲滅 27歲男全身50%二度燒燙傷

2018-04-21 11:34

囂張！菜市場當提款機 女賊明目張膽攤販氣炸

2018-04-21 11:30

山友相約登北插天山 3人受困警消協助脫困

2018-04-21 11:10

汐止5樓公寓火警 20歲男救出失去生命跡象

2018-04-21 10:40

糗！女駕駛護幼女撲打飛蛾 追撞路邊2轎車

2018-04-21 10:30

屏東市透天厝暗夜竄惡火 老婦人陳屍浴室

2018-04-21 08:27

衝遶境商機 表兄弟深夜車禍亡

2018-04-20 23:09

恐怖！宜蘭轉運站夜歸女 遭6狗追撲跌斷牙

2018-04-20 22:45

宜蘭轉運站停車場 惡犬群攻夜歸女子受傷跌斷牙

2018-04-20 22:06

表兄弟感情好 大甲媽回鑾擺攤賺錢後車禍同赴黃泉

2018-04-20 20:26

祖父過世60年 孫輩分產發現「多了」一個姑姑

2018-04-20 20:22

劉建國被指「愛情騙子」怒告陳裴娟 檢方不起訴

2018-04-20 19:21

每月1800萬活躍用戶 臉書成網路詐騙最大溫床

2018-04-20 18:54

2竊賊為躲警方查緝從2樓躍下 直接進醫院逃不了

2018-04-20 18:04

7個月女嬰癲癇發作 新手媽媽求警幫開道送醫

2018-04-20 16:13

10分鐘偷3輛 屏東市區發現單車墳場

2018-04-20 14:28

漂亮女警英勇奔300公尺 台北街頭追捕惡毒蟲

2018-04-20 13:43

旅途遺落萬元現金 警方半小時內尋回

2018-04-20 13:22

誇張！國道開車疑邊辦事 網友：不怕折甘蔗嗎？

2018-04-20 12:46

活該被逮！情色業「歐陽」集團名片竟發到員警手上

2018-04-20 12:36

影／土城國中女生放學 遭不明男子尾隨潑灑不明液體

2018-04-20 11:47

餐廳員工偷吃10元冰淇淋 老闆提告竊盜起訴

2018-04-20 11:30

9人受困電梯20分 他們乾脆自拍消除緊張

2018-04-20 11:28

母親沈迷六合彩 高中生寫信求助刑警大隊長

2018-04-20 10:47

五楊高下南下53.2K 小客車突冒煙自燃

2018-04-20 10:30

以試車偷駕值百萬賓士 辯車沒油才沒開回去

2018-04-20 10:20

豐原圓環東路地下道爆炸？消：貨車起火已撲滅

2018-04-20 09:48

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

詐騙集團搭商務艙遣返回台 還囂張戲謔空姐

2018-04-20 12:54

表兄弟感情好 大甲媽回鑾擺攤賺錢後車禍同赴黃泉

2018-04-20 20:26

誇張！國道開車疑邊辦事 網友：不怕折甘蔗嗎？

2018-04-20 12:46

日本重大金融要犯在台落網 掏空2億爽住豪宅

2018-04-20 14:48

派出所化身成安親班 恆春員警當保母

2018-04-20 12:54

男子騎車返家撞上計程車 頭部重創不治

2018-04-20 12:24

豪門千金婚變 音樂男老師出庭：我只有幫她背包包

2018-04-20 16:13

日本課長掏空公司逃來台 原是風塵女子的台籍妻幫洗錢

2018-04-20 20:15

祖父過世60年 孫輩分產發現「多了」一個姑姑

2018-04-20 20:22

贏鯨魚了！ 法警值班時薪才60 保訓會認不妥撤銷

2018-04-20 16:39

上櫃公司昇華爆掏空 檢調搜索

2018-04-20 16:25

詐團搭商務艙調戲空姐 朱學恒：X的 這樣享受像樣嗎？

2018-04-20 16:57

全押了！波蘭遣回詐欺犯33人聲押獲准

2018-04-21 08:36

34詐欺犯從波蘭遣返回台 飛機上我方無人押解

2018-04-20 20:06

宜蘭鋁箔包針孔案破案了 是超商店員無聊用別針戳的

2018-04-20 17:13

罕見！34詐嫌從波蘭遣台 竟無警察押解

2018-04-21 00:06

分局長深夜貼文聲援警察用槍 彰化檢察官力挺！

2018-04-20 16:32

漂亮女警英勇奔300公尺 台北街頭追捕惡毒蟲

2018-04-20 13:43

三重偵查佐隱瞞已婚身分 驚爆與家暴被害人交往

2018-04-20 18:54

製作人俞惟中訊後無保請回 他說：高處不勝寒

2018-04-21 00:00

女網友LINE 8秒聲音檔 工程師傻被騙40萬

2018-04-21 00:18

宜蘭轉運站停車場 惡犬群攻夜歸女子受傷跌斷牙

2018-04-20 22:06

日本經濟要犯 躲台灣奢華度日

2018-04-21 00:57

影／正妹女警擒毒蟲街頭狂追300米 正義路人合力壓制

2018-04-20 17:06

詐團遣台，沒人押解…政府打詐決心 有誰會信？

2018-04-21 00:57

外遇玩完1年婚姻 想討200萬「聘金」 姦夫連敗

2018-04-20 17:18

波蘭遣回34名詐欺嫌犯 苗檢聲押33人 一孕婦交保

2018-04-20 23:17

日男掏空公司逃來台 被逮致電雙親哭訴「累了想回家」

2018-04-20 21:21

少女遭男友性侵 沒想到男友朋友也是狼

2018-04-21 08:28

由愛生恨！惡男性侵前女友還拍照恫嚇：讓你點閱率破萬

2018-04-20 19:36

顏值影響判斷？新竹國民法官看不到被告

2018-04-20 18:46

劉建國被指「愛情騙子」怒告陳裴娟 檢方不起訴

2018-04-20 19:21

10分鐘偷3輛 屏東市區發現單車墳場

2018-04-20 14:28

鋼彈熱潮不退男子趁機詐財 9鋼彈迷報警判刑1年半

2018-04-20 19:38

掏空日本公司資產 台日夫妻雄檢聲押獲准

2018-04-20 20:27

影╱通車首宗！司機疑憂鬱症 國一五楊高架跳下送醫

2018-04-21 10:43

俞惟中被控利用「仙劍俠」掏空 昇華總座送北檢

2018-04-20 21:04

台南大力掃黃 破獲應召集團逮9人

2018-04-20 13:22

活該被逮！情色業「歐陽」集團名片竟發到員警手上

2018-04-20 12:36

電梯驚魂！兩女遭醉漢搥胸毆肚 嚇到奔逃報警

2018-04-21 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top