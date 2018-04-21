中餐丙級證照班開訓 受保護人：期能一圓開店夢

2018-04-21 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「加油！加油！加油！」更保台南分會與亞洲餐旅學校合作開辦中餐丙級證照班今天開訓，展開為期4個月即學即用型餐飲課程，計有21名學員參訓，學員說，懷著一個忐忑不安心情，期能一圓開店的夢想再出發。

台南地檢署書記官長李淑美說，更保台南分會自2010年起即與亞洲餐旅學校合作開辦即學即用型餐飲課程，讓受保護人能有創業的謀生技能，迄今開辦過中餐丙級、西式烘焙丙級證照班等課程，其中，2017年22人參訓、22人全數考取丙級證照，考取率達100%，「每一位學員拿到證照時的喜悅之情溢於言表」。

「要混就不用了！」更保協會台南分會主委蕭昆龍耳提面命說，用心、認真去學習，取得執照，一技在身，不論要找工作或要創業就有機會。目前結業後有多人在知名餐廳、熱炒店、自助餐、外燴餐飲等任職，也有多人自行開設小吃店等，證照班迄今已發展成為台南分會的特色。