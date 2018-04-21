中餐丙級證照班開訓 受保護人：期能一圓開店夢
「加油！加油！加油！」更保台南分會與亞洲餐旅學校合作開辦中餐丙級證照班今天開訓，展開為期4個月即學即用型餐飲課程，計有21名學員參訓，學員說，懷著一個忐忑不安心情，期能一圓開店的夢想再出發。
台南地檢署書記官長李淑美說，更保台南分會自2010年起即與亞洲餐旅學校合作開辦即學即用型餐飲課程，讓受保護人能有創業的謀生技能，迄今開辦過中餐丙級、西式烘焙丙級證照班等課程，其中，2017年22人參訓、22人全數考取丙級證照，考取率達100%，「每一位學員拿到證照時的喜悅之情溢於言表」。
「要混就不用了！」更保協會台南分會主委蕭昆龍耳提面命說，用心、認真去學習，取得執照，一技在身，不論要找工作或要創業就有機會。目前結業後有多人在知名餐廳、熱炒店、自助餐、外燴餐飲等任職，也有多人自行開設小吃店等，證照班迄今已發展成為台南分會的特色。
亞洲餐旅學校長張敬川說，現在社群網路上不外乎旅遊打卡、吃美食，分享讓人愉快的地方，多少可看出時代的趨勢，從事餐飲業是帶給人們快樂的推手，他也期許學員都能成為散播幸福、快樂的人。在高呼「加油！加油！加油！」，中餐丙級證照班今起開訓至8月4日，每周六上課，課程結束後參加證照考試，並擇期辦理成果發表會。
留言