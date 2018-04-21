影╱大甲媽遶境鞭炮出意外 1女被炸傷臀

2018-04-21 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



大甲媽祖遶境，小心炮竹！大甲媽祖遶境首日，一名住彰化縣的28歲王姓男子準備鞭炮迎接媽祖時，不慎被炸傷成重傷，鼻腔大面積開放粉碎性傷口，至今尚未脫離險境，再傳28歲陳姓女信徒遭燃放的鞭炮炸傷，牛仔褲破了一個大洞，右臀有深二度灼傷。

台中市警局烏日分局長吳耀南提醒信徒注意，嚴禁在加油站周邊燃放鞭炮、嚴禁在天橋底下擺放大量炮竹，燃放煙火應避免民眾靠近時施放，炮竹擺放不要靠近車輛，也應避免擺成堆。警方若發現炮竹、煙火任意擺放引燃，有公共危險之虞，將強制即時排除，並依相關法規蒐證後函請裁罰。

28歲陳姓女信徒說，她多年參與大甲媽遶境多年，今年跟著大甲媽遶境到彰化市區時，身旁有很多信徒擲出成串的鞭炮，也有人燃放沖天炮，炮竹威力強大，連她共3名信徒被灼傷，以她的傷勢最嚴重，當下痛到無法走路，由其他信徒協助扶到附近耳鼻喉科診所緊急處理傷口，但返家後二天，因傷口化膿，大面積瘀青，才向台中市的整形外科診所求診。