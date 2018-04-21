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影╱大甲媽遶境鞭炮出意外 1女被炸傷臀

2018-04-21 09:46聯合報 記者趙容萱╱即時報導

大甲媽祖遶境，小心炮竹！大甲媽祖遶境首日，一名住彰化縣的28歲王姓男子準備鞭炮迎接媽祖時，不慎被炸傷成重傷，鼻腔大面積開放粉碎性傷口，至今尚未脫離險境，再傳28歲陳姓女信徒遭燃放的鞭炮炸傷，牛仔褲破了一個大洞，右臀有深二度灼傷。

台中市警局烏日分局長吳耀南提醒信徒注意，嚴禁在加油站周邊燃放鞭炮、嚴禁在天橋底下擺放大量炮竹，燃放煙火應避免民眾靠近時施放，炮竹擺放不要靠近車輛，也應避免擺成堆。警方若發現炮竹、煙火任意擺放引燃，有公共危險之虞，將強制即時排除，並依相關法規蒐證後函請裁罰。

28歲陳姓女信徒說，她多年參與大甲媽遶境多年，今年跟著大甲媽遶境到彰化市區時，身旁有很多信徒擲出成串的鞭炮，也有人燃放沖天炮，炮竹威力強大，連她共3名信徒被灼傷，以她的傷勢最嚴重，當下痛到無法走路，由其他信徒協助扶到附近耳鼻喉科診所緊急處理傷口，但返家後二天，因傷口化膿，大面積瘀青，才向台中市的整形外科診所求診。

整形外科醫師李世一說，陳姓女患者遭鞭炮炸傷右臀，造成5公分傷口，就診時，傷口已感染、化膿，傷口旁還有大面積的瘀青，未來可能會留下疤痕。他建議，信徒若碰到放鞕炮或煙火時，最好不要太靠近，若未點燃鞭炮也不要急於一時就近查看，以免發生危險。

信徒為迎接大甲媽祖遶境，燃放大量的鞭炮。記者趙容萱／攝影
信徒為迎接大甲媽祖遶境，燃放大量的鞭炮。記者趙容萱／攝影
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陳姓女信徒右臀遭鞭炮炸傷，2天後求診時，傷口化膿，傷口旁大面積的瘀青。圖／醫師李...
陳姓女信徒右臀遭鞭炮炸傷，2天後求診時，傷口化膿，傷口旁大面積的瘀青。圖／醫師李世一提供
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陳姓女信徒右臀遭燃放鞭炮炸傷，她穿的牛仔褲也被炸破一個大洞。圖／陳姓女子提供
陳姓女信徒右臀遭燃放鞭炮炸傷，她穿的牛仔褲也被炸破一個大洞。圖／陳姓女子提供
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陳姓女信徒右臀遭鞭炮炸傷右臀。圖／陳姓女子提供
陳姓女信徒右臀遭鞭炮炸傷右臀。圖／陳姓女子提供
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醫師李世一說明，陳姓女子右臀遭鞭炮炸傷，牛仔褲也破一個大洞。記者趙容萱／攝影
醫師李世一說明，陳姓女子右臀遭鞭炮炸傷，牛仔褲也破一個大洞。記者趙容萱／攝影
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大甲媽祖遶境整形

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