宜蘭轉運站停車場 惡犬群攻夜歸女子受傷跌斷牙

2018-04-20 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭轉運站驚傳有成群野犬攻擊夜歸女子，日前一名女子搭乘國道客運回宜蘭下車，走到轉運站停車場要開車時，遇上群犬追逐攻擊，致其撲倒在地，所幸旁人上前把狗趕走，女子的手與膝受傷，牙斷兩顆，送醫急診。

根據受傷女子的家人表示，17日晚上11點，女子搭乘國道客運在宜蘭轉運站下車，步行到一旁的停車場準備開車回家，當時視線不清，沒有留意一群狗就在她停車位旁，等她靠近時，6隻野犬猛吠攻擊她。

四下無人，女子嚇壞了，拔腿往停車場出口方向跑，6條狗猛追致她跌倒在地，面部朝下，所幸此時剛好也有人到停車場要開車，幫忙喝阻趕走野犬救人，結果女子牙齒斷了二顆，滿口鮮血，手腕與膝蓋都跌傷，被送到陽大附醫急救。

受傷女子餘悸猶存說，「感謝有好心人出手相救，不然就被狗啃了」。

事發後家人不滿指出，轉運站停車場是公共出入場所，民眾付費進出，停車場承包商應盡管理責任，雖說野犬進出無常，但萬一跌傷是名孕婦，受傷可能更嚴重，人命要緊，此事不可輕忽，以免更多人受害。

轉運站停車場屬於縣政府委外管理，委外廠商有投保公共意外險。據了解，流浪犬大多聚集在森保處空地的草叢，固守有人會餵食，這可能是造成流浪犬群聚不願離去的原因之一，狗晚上肚子餓會跑到停車場。