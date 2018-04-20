調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



內政部長葉俊榮今天宣布調升基層警、消年功俸，高雄員警議論紛紛，雖可能加薪，卻不覺得喜悅，認為對將來退休金計算，增加有限，實質意義不大，覺得這項宣布只是為退休警、消大遊行而提出「緩兵之計」。

1名不願具名的資深刑事隊員說，一般警員從警以後，年功俸俸額要升到500「TOP」，需要20幾年，現在年功俸達500的員警獲調升為525，每月可以增加1370元薪資，再幹幾年就要退休，而退休金是以前15年的平均月薪乘以所得替代率來計算，俸額晉級對將來月退俸所增加的金額可能只有幾百元，增加不多，如果再面對將來的物價上漲，實質意義不大，如果能提高所得替代率，還比調升年功俸來得有意義」。

另有員警也說，「提升俸額雖然看是好事，卻也不見得是好事」，因為目前俸額沒再晉級，年終獎金可領2個月，一有晉級，當年年終獎金就只能領1.5個月，就少了半個月年終，也就是說，現在俸額500的資深基層警員明年獲晉一級，俸額調到525，可是年終獎金須少領2萬多元，若不久後就退休，等於俸額調升後可多領到錢，已經先被「吸走」。