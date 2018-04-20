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國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26聯合報 記者林保光╱即時報導

內政部長葉俊榮今天宣布調升基層警、消年功俸，高雄員警議論紛紛，雖可能加薪，卻不覺得喜悅，認為對將來退休金計算，增加有限，實質意義不大，覺得這項宣布只是為退休警、消大遊行而提出「緩兵之計」。

1名不願具名的資深刑事隊員說，一般警員從警以後，年功俸俸額要升到500「TOP」，需要20幾年，現在年功俸達500的員警獲調升為525，每月可以增加1370元薪資，再幹幾年就要退休，而退休金是以前15年的平均月薪乘以所得替代率來計算，俸額晉級對將來月退俸所增加的金額可能只有幾百元，增加不多，如果再面對將來的物價上漲，實質意義不大，如果能提高所得替代率，還比調升年功俸來得有意義」。

另有員警也說，「提升俸額雖然看是好事，卻也不見得是好事」，因為目前俸額沒再晉級，年終獎金可領2個月，一有晉級，當年年終獎金就只能領1.5個月，就少了半個月年終，也就是說，現在俸額500的資深基層警員明年獲晉一級，俸額調到525，可是年終獎金須少領2萬多元，若不久後就退休，等於俸額調升後可多領到錢，已經先被「吸走」。

蔡姓資深警員說，警正四階以下的員警年功俸，在近十年前就曾由450調高到現行的500，但是，對於巡官、警務員等七至九序列的年功俸卻全未調整過，要調整就應全部晉升，才能避免官警與基層對立。

內政部長葉俊榮今天宣布調升基層警、消年功俸，員警認為增加有限，實質意義不大。圖為...
內政部長葉俊榮今天宣布調升基層警、消年功俸，員警認為增加有限，實質意義不大。圖為員警執勤圖。記者林保光／攝影
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退休金所得替代率薪資

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