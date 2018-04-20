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劉建國被指「愛情騙子」怒告陳裴娟 檢方不起訴

2018-04-20 19:21聯合報 記者李承穎╱即時報導

立法委員劉建國與新北市議員李婉鈺發生床照風波，李去年10月在「54新觀點」的節目上爆料自己「被分手」，劉看了節目後，指控主持人陳裴娟公開指他「說話不算話」、「他桃色新聞也蠻多的啊，蕭美琴、陳瑩，當然我們不知道他有沒有....甚至連蘇治芬也傳過」等語，對陳提出妨害名譽罪告訴。

檢方勘查節目光碟後，認為當時李婉鈺在節目上談論會與劉分手，是因劉的幕僚認為他身邊桃色新聞太多，會影響他的選情，陳裴娟才會用疑問句反問的方式說「蕭美琴、陳瑩，當然我們不知道他有沒有...」並非具體、肯定指謫劉，處分陳不起訴。

劉建國指控，陳還在節目播出的當天下午也預先在臉書粉絲專頁上張貼「劉建國其實是愛情騙子」等文字，並要求不特定人按讚並分享，今年1月17日，陳還在專頁張貼「劉建國會成為法院認證的愛情騙子嗎....告我幹嘛，去問李婉鈺啊」，足以損害名譽的內容。

陳裴娟辯稱，她認為有欺騙就是愛情騙子，李婉鈺是當事人，已稱劉騙他，另外講到蕭美琴等人部分，都是以詢問方式問李婉鈺意見，會講到桃色新聞也蠻多的，只是平常問話，其他新聞媒體也有報導過；至於在臉書上的發文，也是李在節目所說的內容，會請大家按讚，是對節目的宣傳，並非對劉的評論。

檢方指出，陳的臉書內容也是基於節目上李婉鈺的所述為論據，也是以疑問句撰寫；劉屬公眾人物，對事件處理攸關社會風氣影響，非僅涉及私德，可藉此讓民眾理解參政誠信，是陳針對李婉鈺所述內容的理解，沒有毀損他人名譽的惡念。

立法委員劉建國敗訴。圖／報系資料照
立法委員劉建國敗訴。圖／報系資料照
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李婉鈺劉建國愛情

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