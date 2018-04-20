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國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

警消加薪 基層警消：配套做好、人力配置才是根本

2018-04-20 17:42聯合報 記者劉星君╱即時報導

內政部長葉俊榮推動修正「警察人員人事條例」，讓基層資深警消年功俸提升一級，每年警消月收入可增加1370元。年輕消防隊員說，距離年功俸500還要很久，面對調薪「無感」，應正視中堅年輕隊員，且之後會怎麼實施，是否也能享受，日後都很難說；也有資深小隊長認為，配套要做好，不要到時候又變成空頭支票。

有消防人員認為，基層警消人員最高年功俸額從現行500，提升1級至525，底薪部分拉近與中階幹部（例如，分隊長）。

資深消防小隊長認為，加薪是好事，感謝部長有正視到警、消區塊，但若能將加薪的錢，用來補足人力、檢討人力配置，這才是治本，加薪只是治標，況且現今警消人員有的是特考班錄取，假設30歲當消防員，距離到年功俸525可能可能就快退休，能夠享受到福利也可能僅是退休前那一年。

這名小隊長認為，短期或許會有效果，但長遠來看，希望能正式消防人力不足、檢討人力配置，才是長遠之道。

另名小隊長認為，配套措施要做好，一般來說年功俸到最頂，每年可以加領約半個月年功俸，然而從500升階到525，那原本每年領的年功俸第一年就少，有小隊長說「每年少領3萬元，每月增加1370元」，但這樣算還是少領1萬多元，做好配套措施，說明清楚，不要到時變成變相減薪。

小隊長提到，現行規定55歲退休才能領月退，試想50多歲消防隊員，第一線衝火場、抬擔架，體力漸衰退，月退退休年齡規範，盼能調整。

警察消防員內政部

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