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張榮發造價18億「總裁專機」售出 傳成龍是買主

活該被逮！情色業「歐陽」集團名片竟發到員警手上

2018-04-20 12:36聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市傳出外籍性工作者四處散播愛滋病毒 ，警方決定「鐵腕掃黃」， 台南市第五警分局今天宣布破獲業界知名的「歐陽」應召集團， 將外號「歐陽」 的陳姓主嫌 及共犯4人依妨害風化罪移送法辦，並持續追查其他賣淫集團成員。

泰籍應召女被檢驗出愛滋帶原，引發恐慌 ， 相關業者最近營業遭受衝擊生意普遍清淡， 警方為掃除外界認為情色氾濫的印象， 最近加強查緝， 五分局昨天查獲半套色情按摩店 ， 今天又宣布查獲生意興隆多時的「歐陽」集團。

員警表示， 綽號「歐陽」的應召集團，長期在台南市區路邊車輛夾放名片方式，發送色情小廣告，多次遭民眾檢舉，不過卡片上手機號碼都是人頭機或王八機，警方查緝不易。

不過賊星該敗，主嫌「毆陽」 原本身出鬼沒 ， 不料日前 在停車場發送名片時，竟然剛好碰到經過的五分局北門派出所所長何世界宸， 這次竟然是用 他本人的手機 ，因而查出「歐陽」 是有多項妨害風化前科的66歲陳姓男子。

警方表示，專案小組經監聽得知，以陳嫌為首色情應召集團係利用網路媒介外籍女子從事性交易，並從中剝削牟利。

4月18、19日專案小組向臺南地方法院聲請搜索票、拘票獲准，結合臺南憲兵隊、移民署臺南、嘉義專勤隊等單位，兵分十路直搗淫窟，計查獲以陳嫌為首嫌犯共5人，救出3名越籍女子及1名本國籍女子，查扣現金6萬6400元、犯罪工具手機13支及保險套129個等證物。

五分局指出，調查發現該集團利用不知情越籍女子，以觀光名義誘騙來臺，再由仲介業者帶至集團處所控制行動，媒介從事賣淫， 所得六成以上都被集團取走，全案依妨害風化等罪嫌送辦，並報請衛生局篩檢 是否有感染傳染性疾病。

綽號「 歐陽」 的陳姓男子賣淫集團被警方查獲。圖/翻攝畫面
綽號「 歐陽」 的陳姓男子賣淫集團被警方查獲。圖/翻攝畫面
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