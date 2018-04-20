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《晚安曲》換人唱…誰讓服務30年的費玉清「退伍」？

母親沈迷六合彩 高中生寫信求助刑警大隊長

2018-04-20 10:47聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

「母親沈迷於六合彩…大部分的收入都拿去給組頭，這些不法所得供他們買車、買房…希望大隊長能將這些人繩之以法…」，屏東縣警局刑警大隊長林俊賢上月底接獲一名高中生的來信，陳述母親沉迷六合彩賭博多年，家中只有一個「亂」字可以形容，警方對此相當重視，日前根據情資，果然在屏東市民族路邱姓女子主持的六合簽注站，被警方依賭博罪嫌移送法辦。

這名高中生的信就署名要給刑警大隊長，她在信中道盡無奈，信中說「寫這些封信只是想碰碰運氣，因為我也沒有能力改變什麼，母親沈迷於六合彩簽睹，這個家只能用「亂」來形容」，字裡行間的沈重與無力感，大隊長林俊賢形容「看完心裡一陣酸」，一個家庭變成這樣，一定要趕快掃蕩六合彩。

刑警大隊立即指派專責人員調閱通聯分析比對，並實施跟監埋伏，確定少女所指的跋扈組頭是邱姓女子，她曾在102年間因經營六合彩簽注站遭警方查獲，未料又另起爐灶，在屏東市民族路一帶繼續經營六合彩簽注站。

刑大配合六合彩開獎時間，日前持屏東地方法院搜索票，進入屋內執行搜索，當場人贓俱獲，將現場查獲之簽注單、以及與賭客聯絡傳真機、邱姓女子(39歲)一同帶回偵訊後，已將邱姓女子移送法辦。

這名高中生在信中道盡無奈，指母親沈迷六合彩多年，家中只有一個亂字可以形容。記者翁...
這名高中生在信中道盡無奈，指母親沈迷六合彩多年，家中只有一個亂字可以形容。記者翁禎霞／翻攝
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警方查獲的簽注站工具及簽單。記者翁禎霞／翻攝
警方查獲的簽注站工具及簽單。記者翁禎霞／翻攝
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