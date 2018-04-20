母親沈迷六合彩 高中生寫信求助刑警大隊長

2018-04-20 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



「母親沈迷於六合彩…大部分的收入都拿去給組頭，這些不法所得供他們買車、買房…希望大隊長能將這些人繩之以法…」，屏東縣警局刑警大隊長林俊賢上月底接獲一名高中生的來信，陳述母親沉迷六合彩賭博多年，家中只有一個「亂」字可以形容，警方對此相當重視，日前根據情資，果然在屏東市民族路邱姓女子主持的六合簽注站，被警方依賭博罪嫌移送法辦。

這名高中生的信就署名要給刑警大隊長，她在信中道盡無奈，信中說「寫這些封信只是想碰碰運氣，因為我也沒有能力改變什麼，母親沈迷於六合彩簽睹，這個家只能用「亂」來形容」，字裡行間的沈重與無力感，大隊長林俊賢形容「看完心裡一陣酸」，一個家庭變成這樣，一定要趕快掃蕩六合彩。

刑警大隊立即指派專責人員調閱通聯分析比對，並實施跟監埋伏，確定少女所指的跋扈組頭是邱姓女子，她曾在102年間因經營六合彩簽注站遭警方查獲，未料又另起爐灶，在屏東市民族路一帶繼續經營六合彩簽注站。