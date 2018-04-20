轉彎角度沒抓好 紅綠燈慘遭拖板車撞爛全毀

2018-04-20 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市蘆竹區19日晚7點多左右，一台拖板車行經富國路、南崁路二段路口時，欲右轉卻未注意到轉彎角度，拖板車後方刨路機直接撞毀交通號誌，導致紅綠燈硬生生半倒在路邊，所幸無人傷亡，交通局人員已到場緊急維修，趕在白天前修復。