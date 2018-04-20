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轉彎角度沒抓好 紅綠燈慘遭拖板車撞爛全毀

2018-04-20 00:27聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市蘆竹區19日晚7點多左右，一台拖板車行經富國路、南崁路二段路口時，欲右轉卻未注意到轉彎角度，拖板車後方刨路機直接撞毀交通號誌，導致紅綠燈硬生生半倒在路邊，所幸無人傷亡，交通局人員已到場緊急維修，趕在白天前修復。

據了解，闖禍的49歲賴姓駕駛表示，因轉彎角度沒抓好，導致車頭過彎，也沒注意到刨路機勾到號誌桿，將會負起後續賠償責任。

桃園市蘆竹區富國路、南崁路二段路口，19日晚七點多一輛拖板車撞毀交通號誌，現場無...
桃園市蘆竹區富國路、南崁路二段路口，19日晚七點多一輛拖板車撞毀交通號誌，現場無人員傷亡。圖／取自爆料公社
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桃園市蘆竹區富國路、南崁路二段路口，19日晚七點多一輛拖板車撞毀交通號誌，現場無...
桃園市蘆竹區富國路、南崁路二段路口，19日晚七點多一輛拖板車撞毀交通號誌，現場無人員傷亡。圖／取自爆料公社
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桃園市蘆竹區富國路、南崁路二段路口，19日晚七點多一輛拖板車撞毀交通號誌，現場無...
桃園市蘆竹區富國路、南崁路二段路口，19日晚七點多一輛拖板車撞毀交通號誌，現場無人員傷亡。圖／取自爆料公社
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