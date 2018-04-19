宜蘭礁溪超商出現針孔鋁箔包 警方查扣送驗

2018-04-19 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



一名網友今天到宜蘭縣礁溪鄉一家超商購買鋁箔包咖啡飲料，發現吸管孔有針孔小洞， 礁溪警方連絡，清查發現，同一批飲料有24瓶，全部下架，而其中9瓶有類似針孔小洞，已查扣送驗。

「沒有接獲報案！」警方晚間指出，警方獲報主動連繫，並沒被害人或接獲勒索等任何反映，已連絡發現針孔飲料鋁箔包的民眾了解中。

「不排除是惡作劇！」警方表示，全案了解中與追查中，不排除是有人惡作劇，但詳細原因待查。